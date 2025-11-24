¡Tranquiliza a sus fans! Adrián Uribe fue hospitalizado y operado de emergencia del hombro

Adrián Uribe, actor y comediante mexicano, alarmó a sus seguidores tras ser hospitalizado y operado de emergencia. El suceso fue confirmado por el propio artista, conocido por su icónico personaje “El Vítor”, mediante una publicación en redes sociales durante el pasado domingo . Afortunadamente, el conductor confirmó que la intervención fue exitosa y ya se encuentra en proceso de recuperación.

La operación de Adrián Uribe y su estado actual

La noticia de la intervención quirúrgica se reportó el dia de hoy, generando rápidamente miles de reacciones y apoyo del medio artístico. Uribe buscó tranquilizar a sus fans compartiendo una fotografía en la que aparece recostado y sonriendo, a pesar de tener el brazo inmovilizado con un aparato ortopédico o cabestrillo.

Tras el procedimiento, Uribe pudo abandonar el hospital por su propio pie y está llevando a cabo su convalecencia desde la cama de su casa. El actor mantuvo su característico buen humor al hacer la señal de la paz con la mano libre, dando a entender que se encuentra estable.

Los motivos de la intervención en el hombro

En el mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram, el protagonista de “Nosotros los Guapos” precisó que la cirugía se debió a un problema en el hombro. El conductor de televisión aseguró a sus seguidores: “Todo salió bien afortunadamente. ¡Ahora unos días de reposo y como nuevo!”.

Esta no es la primera vez que la salud del comediante preocupa al público; en 2018, Adrián Uribe tuvo que ser operado en cuatro ocasiones, tres de ellas por una peritonitis plástica y una cuarta por una fisura intestinal.

Suspensión temporal de “Piensa rápido” y apoyo de colegas

Debido a la recomendación médica de guardar reposo por algunos días, el actor deberá suspender temporalmente sus actividades profesionales. Esto incluye su participación como conductor en el programa de concurso “Piensa rápido”, el cual se transmite por Las Estrellas.

La reacción de apoyo en redes sociales fue inmediata, con figuras del espectáculo enviando mensajes de ánimo. Entre ellos se destacó Thuany Martins, pareja del actor, quien sumó un mensaje de humor y cariño: “Mi paciente por unos días”. Otras celebridades como Omar Chaparro, Alexis Ayala, Juan José Origel y El Gordo y La Flaca también le desearon “Mucha fuerza, Adrián” y una pronta recuperación.