Aduana del AICM detecta fentanilo y cocaína camuflada entre cosméticos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México volvió a colocarse en el centro de la lucha contra el narcotráfico tras el aseguramiento de un paquete con fentanilo proveniente de Asia, oculto como mercancía legal y valuado en unos 20 millones de dólares. El hallazgo confirmó que las rutas aéreas comerciales siguen siendo un objetivo estratégico para las redes criminales que buscan introducir drogas sintéticas al país con métodos cada vez más sofisticados.

La detección del cargamento se produjo durante labores de vigilancia e inteligencia en mercancías de importación dentro de los centros tácticos de la Aduana. Un análisis con equipos de rayos X y la intervención de un binomio canino permitieron identificar irregularidades en un paquete declarado como cosméticos, cuyo contenido no correspondía con la documentación presentada.

Leer más: Daniel Ortega juega con excarcelaciones calculadas y nuevos presos políticos

El papel del canino “Néstor” fue determinante al marcar positivo a posible sustancia ilícita, lo que activó una revisión más exhaustiva por parte de los agentes. En el interior se localizó una bolsa sellada herméticamente con un polvo blanco que levantó de inmediato sospechas por sus características físicas y el método de ocultamiento.

Las pruebas de identificación infrarroja confirmaron que se trataba de clorhidrato de fentanilo, con un peso aproximado de un kilogramo. Aunque el volumen puede parecer reducido, su impacto potencial es mayúsculo: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estimó que el aseguramiento evitó la producción de más de un millón de dosis, una cantidad suficiente para provocar estragos en el mercado ilegal y en la salud pública.

Leer más: Viva Aerobús resiente desplome en su ocupación pese a mayor tráfico y atribuye el golpe a clima adverso y ajustes operativos

El cargamento fue enviado al laboratorio central de Aduanas para la verificación final de su peso y tipo de narcótico, como parte de los protocolos que buscan blindar la cadena de custodia y fortalecer los procesos judiciales. El caso refuerza la alerta sobre el uso de empresas fachada y declaraciones falsas para introducir drogas sintéticas de alto valor desde mercados lejanos.

Este aseguramiento se suma a otros golpes recientes al tráfico de drogas en el mismo aeropuerto. El 24 de noviembre de 2025, elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a cuatro presuntos traficantes en la Terminal 2 y aseguraron 270 kilogramos de cocaína que pretendían ser enviados hacia Tijuana, con una afectación económica estimada en más de 92 millones de pesos para las organizaciones criminales.

Leer más: EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Piedras Negras este 17 de enero de 2026

Las primeras indagatorias revelaron que esa red utilizaba el área de paquetería del AICM para eludir los controles de rayos X, manipulando protocolos logísticos y omitiendo trámites de envío para mover grandes volúmenes de droga en vuelos comerciales sin levantar sospechas. La operación evidenció vulnerabilidades que ahora son objeto de revisión interna.

El operativo fue resultado de la coordinación entre la Marina y la Fiscalía General de la República, una cooperación que busca cerrar el paso al uso de terminales aéreas como corredores del narcotráfico hacia el norte del país. Tanto los detenidos como la droga quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, a la espera de que se defina su situación jurídica.

En conjunto, los casos del fentanilo y la cocaína muestran que el AICM enfrenta una presión constante de redes criminales transnacionales que apuestan por el engaño documental y la logística aérea. Las autoridades federales sostienen que el refuerzo de controles, la inteligencia previa y el uso de tecnología especializada son hoy la principal barrera para contener un flujo que no da tregua.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO