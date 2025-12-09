Adulto mayor sufre caída en restaurante de La Paz y es hospitalizado

La tarde del lunes 8 de diciembre de 2025, alrededor de las 17:00 horas, un adulto mayor sufrió una aparatosa caída en las escaleras de un restaurante ubicado en la esquina de las calles Abasolo y Michoacán.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, el hombre —de unos 75 años— perdió el equilibrio al descender, se cayó de espaldas, y sufrió un golpe en la cabeza que le provocó una herida visible.

Inmediatamente, testigos alertaron a los servicios de emergencia. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos del grupo SAMU, quienes tras valorar al herido determinaron que presentaba traumatismo craneoencefálico, por lo que optaron por trasladarlo a un hospital para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre el estado de salud del adulto mayor ni sobre las causas específicas de la caída —si se trató de un resbalón, un escalón irregular u otra circunstancia. El incidente ha generado preocupación entre vecinos y clientes del establecimiento, quienes señalan la necesidad de revisar las condiciones de seguridad en las instalaciones, especialmente las zonas de escaleras.

