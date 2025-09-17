Adultos mayores relatan dificultades para trabajar y recibir atención médica en La Paz

Un sondeo en el centro de la ciudad de La Paz permitió conocer las condiciones laborales y el acceso a apoyos sociales de adultos mayores, donde las historias contrastan entre quienes logran mantenerse activos y quienes enfrentan limitaciones de salud.

Benito Muñiz Ríos, de 75 años, trabaja en seguridad privada desde hace seis años, luego de un accidente que lo alejó de la albañilería. Gracias a la recomendación de un amigo pudo reincorporarse al empleo.

“Gracias a Dios, todavía estoy trabajando allí”, comenta con orgullo.

Benito destaca el trato digno de su empresa y que se dan oportunidades a personas con discapacidad, sin distinción de género.

“A cualquier gente incapacitada le dan trabajo. Eso está bien, porque en muchas partes no los quieren por su condición”.

Además de su salario, recibe pensión del Seguro Social y el apoyo del programa Bienestar, lo que le permite complementar sus ingresos y vivir con mayor estabilidad.

La realidad de Ángel Muñoz Cimental, de 65 años, es distinta. Pensionado por el IMSS, no ha podido volver a trabajar tras una cirugía de columna que lo mantiene con dolor constante.

“Estoy a base de puro medicamento. No puedo estar mucho rato sentado, ni parado, ni caminando”, explica.

Aunque amigos le han sugerido empleos como guardia, ha decidido priorizar su recuperación siguiendo el consejo de sus hijas. Ángel también recibe el apoyo del programa Bienestar, el cual considera valioso, pero critica los largos tiempos de espera en el sistema de salud.

“Los estudios tardan seis u ocho meses. Si uno está muriendo, ahí se muere”.

Aun con las dificultades, envía un mensaje de aliento:

“Estar uno discapacitado es duro, pero no queda otra más que echarle ganas. Mientras Dios nos deje movernos, aunque sea el pasito, hay que echarle para adelante”.

Los testimonios reflejan que, si bien los programas sociales ofrecen respaldo, las personas mayores siguen enfrentando obstáculos para acceder a empleos dignos y atención médica oportuna.

