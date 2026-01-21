Instalan letreros de advertencia en playas de Cancún por presencia de excremento de tortugas

El gobierno municipal de Cancún anunció la instalación de letreros de advertencia en diversas zonas costeras para informar a los bañistas que los restos orgánicos hallados en la arena no son desechos humanos, sino de tortugas.

Esta medida surge tras el avistamiento de excremento en playas como Las Perlas y Langosta, situación que generó alarma injustificada en redes sociales. La administración local de Cancún busca proteger la imagen del destino y la tranquilidad de los visitantes mediante esta campaña informativa.

La presidenta municipal, Patricia Peralta de la Peña, explicó que se ordenó la realización de un estudio técnico para determinar el origen de estos sedimentos. Según la alcaldesa, los resultados descartaron cualquier foco de infección, confirmando que se trata de un fenómeno biológico natural derivado de la presencia de la tortuga verde del Atlántico (Chelonia mydas).

Patricia Peralta de la Peña subrayó que la transparencia será clave para evitar la desinformación entre los ciudadanos y turistas.

Por su parte, la Asociación de Náuticos de Quintana Roo presentó análisis de laboratorio que refuerzan esta postura. Los exámenes de PCR realizados a las heces recolectadas el pasado diciembre no mostraron rastros de tracto digestivo humano y microorganismos enteropatógenos, lo que deslinda al sector de posibles descargas de aguas residuales.

Especialistas detallaron que el material encontrado consiste principalmente en restos de pastos marinos y algas, componentes esenciales en la dieta de las tortugas. Este fenómeno se ha intensificado debido a la notable recuperación poblacional de esta especie en la región norte del estado.

Al haber más ejemplares alimentándose en las praderas marinas, es natural que las corrientes depositen estos residuos en la franja de arena.

El informe de la Asociación de Náuticos de Quintana Roo especificó que las muestras tomadas frente a Puerto Cancún y Playa del Niño confirmaron la ausencia total de tracto digestivo humano y microorganismos enteropatógenos. Este hallazgo es positivo para el ecosistema, ya que la tortuga verde del Atlántico (Chelonia mydas) ha pasado de estar en peligro a una categoría de menor riesgo según estándares internacionales de conservación.

