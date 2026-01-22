Advierte Ebrard que Trump tiene hasta el 1 de julio para definir el futuro del T-MEC

La continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en una fase decisiva luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmara que Donald Trump tiene como fecha límite el próximo 1 de julio para definir si mantiene o no el acuerdo comercial, en un contexto marcado por presiones políticas y una agenda de cambios impulsada desde Washington.

El funcionario mexicano sostuvo que la legislación estadounidense establece ese plazo para que se comunique formalmente la decisión sobre el tratado, lo que convierte a los próximos meses en un periodo clave para la relación económica más importante de México. La definición, subrayó, permitirá reducir la incertidumbre que hoy rodea a los mercados y a las cadenas productivas de América del Norte.

Ebrard confirmó que las negociaciones técnicas con Estados Unidos registran un avance cercano al 90 por ciento, luego de que se cerrara una primera etapa centrada en los temas que más inquietan a la administración estadounidense. En esa fase, detalló, Washington planteó 54 asuntos vinculados al comercio, las reglas del acuerdo y su aplicación práctica.

El siguiente paso, explicó, será entrar a una discusión más política y estratégica sobre lo que cada país busca modificar, mantener o reforzar dentro del tratado. El punto de partida, aclaró, será el texto vigente del T-MEC, lo que indica que no se prevé una ruptura, sino ajustes internos que deberán negociarse dentro del propio marco del acuerdo.

Desde la perspectiva del gobierno mexicano, la postura de Trump responde a una lógica de presión generalizada hacia sus socios comerciales. Ebrard señaló que Estados Unidos mantiene relaciones tensas con buena parte del mundo, por lo que resulta razonable pensar que procurará conservar un trato preferencial con México, su principal socio comercial, a través del T-MEC.

El secretario de Economía consideró que si la intención real fuera abandonar el tratado, no existiría una consulta ni un proceso de revisión. Por el contrario, afirmó que todo apunta a que Estados Unidos buscará cambios específicos, mientras México apuesta por fortalecer el acuerdo y dar certidumbre a la inversión y al comercio regional.

Entre los objetivos prioritarios del país, Ebrard destacó la eliminación o reducción de aranceles, así como la defensa de los mecanismos que han permitido integrar cadenas productivas y mantener la competitividad de América del Norte frente a otras regiones del mundo.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum reforzó el mensaje de continuidad al asegurar que México trabajará activamente para evitar una ruptura del T-MEC. La mandataria subrayó que el acuerdo es conveniente para los tres países y anunció su intención de dialogar tanto con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, como con el propio Donald Trump.

Las declaraciones se producen en un entorno de fricción política, luego de los cruces discursivos entre Trump y Carney en el Foro Económico Mundial de Davos y de que el expresidente estadounidense afirmara recientemente que su país no necesita el T-MEC, una postura que ha encendido alertas en los mercados y en los gobiernos de la región.

