“Iremos hasta las últimas consecuencias”, familiar de niño presuntamente retenido por el padre en La Paz

Casi dos meses después de la presunta sustracción del niño Hari “N” a cargo de su padre, una familiar del menor de 2 años y 11 meses narró de manera anónima como ocurrió la desaparición del niño después de recibir la visita de su progenitor de un centro de visitas familiar.

“Fue el 16 de septiembre, lo llevaron a la casa de convivencia para que lo regresara el domingo 17 a las 4 de la tarde y ya no lo regresó, hasta la fecha. Si han dicho que lo han ido a buscar en los lugares donde podrían estar ambos, pero no han visto nada. A la mamá del niño la traen de allá para acá y la mandan de la PGJE al edificio rosa y así nomás la traen a más del mes”.

Bajo una denuncia penal interpuesta por la madre del infante ante la Unidad en defensa de la familia y el menor de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y en seguimiento por el Centro de Justicia para Las Mujeres, el caso sigue sin mostrar avance alguno, de acuerdo con las palabras de la denunciante.

Según el testimonio, el padre del pequeño tiene una denuncia activa por violencia familiar en contra de la madre de su hijo, motivo por el que supuestamente la pareja decidió separarse tras vivir varios meses en unión libre para comenzar una disputa legal por la custodia del niño que procrearon ambos.

“No han puesto la Alerta Amber que, porque faltan más actos, ¿actos de qué? Yo no sé de qué, que, porque el papá no es peligroso, les digo que, si es peligroso porque es adicto, es violento, tiene denuncia por violencia equiparada el muchacho. Él no se presentó a la audiencia donde lo citaron para eso, precisamente, para la violencia. No fue y no han dicho nada.”

Los seres queridos de Hari siguen esperando acciones por parte de las autoridades para que obliguen al padre del menor desaparecido a devolverlo al lado de su familia materna. El menor estaría retenido en el hogar de su abuela paterna, quien en complicidad con el papá señalado por llevárselo sin consentimiento sigue escondiendo a la víctima ilegalmente. Como lo explicó la denunciante.

“Es un niño el que desapareció, y saben quién se lo llevó y con quién puede estar el niño, en este caso con la abuela. A la persona que lo tenga que lo regrese, para que no se haga más grande esto. Porque ya vamos, sobre todo, sobre lo que venga, y caiga quien caiga. Ya estamos con un licenciado que nos va a ayudar en eso y a las autoridades también que se pongan las pilas porque pueden sacar al niño ¿y luego? ¿Qué van a hacer? Ya saliendo de La Paz va a ser más difícil que lo entreguen”.

La denunciante agregó que los representantes de las instituciones de justicia le han dicho que no pueden activar la Alerta Amber para la búsqueda del niño porque no existen elementos suficientes para lanzar la cédula de no localización. Además de que no pueden cumplir con un operativo de cateo sin una orden judicial que avale las labores de rastreo en el domicilio donde estará el menor.

Sin una respuesta favorable de las autoridades siguen transcurriendo los días sin que Hari pueda ver a su madre, quien, en declaraciones de su familia, estaría sufriendo varias afectaciones emocionales y físicas debido a la angustia y desesperación por la impotencia de no poder recuperar a su hijo.

