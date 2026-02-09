Padres de familia advierten más casos de peleas estudiantiles en Los Cabos

La reciente difusión en redes sociales de un video que muestra a dos alumnas de nivel medio superior enfrentándose a golpes en la vía pública, en la delegación de Cabo San Lucas, volvió a poner en el centro del debate la incidencia de peleas entre adolescentes estudiantes en el municipio de Los Cabos.

En las imágenes, que presuntamente corresponden a alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) plantel 05, ubicado en la colonia Caribe, se observa a las jóvenes con uniforme escolar intercambiando jaloneos y manotazos, mientras otros estudiantes permanecen alrededor sin intervenir. Hasta el momento, se desconocen las causas del altercado y el plantel no ha emitido un posicionamiento público que confirme o descarte los hechos.

Al respecto, la presidenta regional de la Asociación de Padres de Familia de Los Cabos, Adriana López Monje, advirtió que este tipo de situaciones no son aisladas y forman parte de una problemática que se viene presentando desde niveles educativos tempranos.

“Desde la secundaria se está presentando. Pero más en la media superior y sí hemos tenido más reportes en Cabo San Lucas que de San José del Cabo, no es mucha la diferencia, pero sí la hay más en San Lucas (…) desde secundaria se empieza a recibir el bullying, el 70% de los niños de secundaria te reportan que han sufrido de un tipo de bullying”, señaló.

La representante de los padres de familia explicó que la violencia entre estudiantes suele tener distintos orígenes, entre ellos el acoso escolar, la falta de atención emocional y la normalización de conductas violentas, por lo que consideró indispensable que la atención del problema sea compartida entre familias, escuelas y autoridades.

En ese sentido, López Monje subrayó la importancia de fortalecer las medidas preventivas en los planteles escolares, particularmente en los niveles de secundaria y media superior, donde se han concentrado la mayoría de los reportes.

“Nosotros siempre hemos propuesto que la vigilancia debe estar las 24 horas. De hecho, el COBACH, por ejemplo, gracias a las cámaras y a la vigilancia que se tiene, han detenido; la Moisés también tuvo un tiempo de cámaras donde nosotros las pusimos para contener cualquier situación que atente contra la vida y la seguridad de los niños y lo hicimos y hemos tenido resultados, buenos resultados, o sea, las cámaras serían una buena opción”, expuso.

Finalmente, la Asociación de Padres de Familia reiteró su llamado a no minimizar este tipo de incidentes y a atenderlos de manera integral, con acciones de prevención, acompañamiento emocional y coordinación entre padres, docentes y autoridades educativas, con el objetivo de frenar el incremento de enfrentamientos entre adolescentes en el municipio de Los Cabos.

