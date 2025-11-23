Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 22 de Noviembre, 2025
Turismo

Seis aerolíneas cancelan sus viajes desde y hacia Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Iberia y Avianca son solo algunas de las aerolíneas que este sábado cancelaron sus operaciones en Venezuela debido a las advertencias de Estados Unidos
Carolina Solis
22 noviembre, 2025
Vuelos, Avianca, Venezuela

Seis aerolíneas cancelaron este sábado sus vuelos desde y hacia Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La aerolínea española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitense Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza.No precisó por cuánto tiempo será la suspensión.

Por el momento en Venezuela se mantienen operando las aerolíneas Copa, Air Europa, Turkish, la venezolana Laser y la española PlusUltra, precisó De Loiza.Estados Unidos movilizó al Caribe al portaviones más grande del mundo junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas en Venezuela, que el presidente Nicolás Maduro denuncia como una “amenaza” para forzar su derrocamiento.

La Administración Federal de Aviación (FAA) instó el viernes a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a “extremar la precaución” debido al “empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores”.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó la FAA.

Estados Unidos prevé declarar el lunes como organización terrorista a un cártel narcotraficante supuestamente liderado por Nicolas Maduro.

En un comunicado, ALAV exhortó a las personas “que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas” a que “estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea”.

En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.

(Con información de AFP)

EtiquetasEstados UnidosVenezuelaVuelos
