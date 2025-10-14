Aerolíneas lanzan descuentos de invierno de hasta 40% en vuelos nacionales e internacionales

Viajar durante el invierno será más accesible este año. Varias aerolíneas nacionales e internacionales han anunciado ofertas especiales con descuentos de hasta 40% en vuelos hacia destinos populares de México, Estados Unidos y Europa, con el objetivo de incentivar el turismo durante la temporada baja.

Entre las participantes se encuentran Aeroméxico, Viva Aerobus, Volaris, American Airlines y Iberia, que ofrecen tarifas reducidas en boletos adquiridos hasta el 20 de octubre, para viajar entre noviembre de 2025 y febrero de 2026.

Según las plataformas de viajes, los destinos más buscados en México son Cancún, Puerto Vallarta, Los Cabos y Mérida, mientras que en el extranjero destacan Miami, Nueva York, Madrid y París.

“La temporada invernal suele ser más tranquila en el turismo, por eso buscamos incentivar los viajes con precios más accesibles”, explicó Ana Torres, vocera de una agencia de viajes en línea.

Además de los descuentos, varias aerolíneas han añadido beneficios adicionales, como cambios de fecha sin costo, acumulación de millas dobles y promociones especiales en hospedaje y renta de autos.

Expertos recomiendan comparar precios en distintas plataformas y reservar con al menos seis semanas de anticipación para obtener las mejores tarifas.

También aconsejan viajar entre semana, cuando la demanda es menor y los boletos suelen ser más económicos.

Con estas promociones, el sector espera un repunte del turismo invernal, beneficiando tanto a viajeros como a destinos que dependen de la actividad turística para impulsar su economía local.