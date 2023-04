AICM: Evitará que aerolíneas vuelen fuera de horario definido

Con el propósito de que las aerolíneas se apeguen a las nuevas disposiciones y normas, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) robusteció su postura sobre los horarios y despegues autorizados, y estableció que aquellas aerolíneas que no cumplan con los cambios en los “slots” definidos, no podrán operar.

Fue en una reunión del Comité de Operaciones y Horarios del aeródromo, se aclaró que en las pantallas del principal aeropuerto del país solo se mostrarán los horarios previamente autorizados para las operaciones de las aerolíneas.

Para lograr el propósito, las autoridades aeroportuarias echaron a andar el sistema llamado OPSCENTER AFAC, mismo que será vigilado por elementos y personal de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), mismo que tendrá como fin actualizar las reglas de operación del aeropuerto para mostrar las normas para la asignación de posiciones de salida en función del horario asignado y lineamientos para el lugar de embarque y desembarque.

La operación prevista quedaría de la siguiente manera:

Una vez que el sistema OPSCENTER AFAC alerta que un plan de vuelo no cuenta con horario de salida o bien pretenda operar un horario de salida distinto al asignado por el administrador aeroportuario, procederá a comunicarlo a la Subgerencia de Slots del AICM.

A su vez, la Subgerencia de Slots verificará la asignación correcta del horario y lo comunicará al personal de la AFAC.

Dependiendo de la información proporcionada por la Subgerencia de Slots, procederá lo siguiente:

A) Si cuenta con el horario de salida, deberá informarlo a la Gerencia de Centro de Control Operativo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para que le asigne posición.

B) Si no cuenta con el horario de salida, deberá de informar o instruir lo siguiente:

1) Informar al transportista aéreo que, no se le autoriza el plan de vuelo.

2) Instruir a la GCCO que, no le asigne posición al vuelo en cuestión. Instruir a SENEAM que, no le proporcione los servicios correspondientes al vuelo de que se trate.

3) Informar al Coordinador de Horarios de AFAC la situación.

Después, la Gerencia de Centro de Control Operativo comunicará que el transportador aéreo no cuenta con horario de salida asignado o pretende operar en un horario distinto al asignado, deberá informar de inmediato a la Aerolínea que no se le asignará posición, e informará a Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano corroborando la instrucción que ya recibió de la Agencia Federal de Aviación Civil.

La agencia de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) atenderá las disposiciones de la AFAC y realizará las coordinaciones correspondientes con la Gerencia de Centro de Control Operativo.

También el Coordinador de Horarios de la Agencia Federal de Aviación Civil dará aviso por escrito al comandante General de AICM y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para que actúe conforme a su competencia.