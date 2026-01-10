Aeroméxico es la aerolínea más puntual del mundo por segundo año consecutivo

La puntualidad aérea se ha convertido en un factor decisivo para viajeros y empresas en un entorno global marcado por la saturación de aeropuertos, el alza en la demanda y la fragilidad de las cadenas operativas. En ese contexto, Aeroméxico logró un hito poco común en la industria: consolidarse por segundo año consecutivo como la aerolínea más puntual del mundo, de acuerdo con el informe internacional On-Time Performance Review 2025.

El liderazgo de la aerolínea mexicana se sostiene en cifras contundentes. Durante 2025, Aeroméxico operó 188 mil 859 vuelos y alcanzó un índice de puntualidad de 90.02%, un desempeño que la colocó por encima de competidores de Medio Oriente, Europa y Asia, regiones tradicionalmente asociadas con altos estándares operativos en aviación comercial.

Leer más: Economistas advierten pérdida de credibilidad con Banxico y que la inflación está fuera de control

El reconocimiento adquiere mayor peso al considerar el alcance y la metodología del análisis. La evaluación anual de Cirium, firma especializada en análisis de aviación, se realiza desde 2009 y contempla cerca de 190 mil operaciones en 23 países, lo que permite comparar aerolíneas con modelos de negocio, tamaños de flota y entornos regulatorios muy distintos.

La consistencia operativa es uno de los elementos que explican este resultado. La puntualidad sostenida no depende únicamente de despegar a tiempo, sino de una planeación de red compleja, coordinación entre tripulaciones, control de mantenimiento y capacidad de reacción ante contingencias como clima, congestión aérea o fallas técnicas, factores que suelen afectar de manera recurrente a la industria.

Leer más: Sargazo se adelanta en 2026 y sorprende a Quintana Roo en plena temporada alta

El ranking global muestra que la competencia fue cerrada. Aerolíneas como Saudia, SAS, Azul y Qatar Airways también figuraron entre las cinco más puntuales del mundo, lo que subraya que el liderazgo de Aeroméxico no se dio en un entorno de baja exigencia, sino frente a operadores con fuerte respaldo tecnológico y financiero.

El desempeño mexicano también se reflejó a nivel de infraestructura aeroportuaria. En el mismo informe, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ubicó en el tercer lugar entre los aeropuertos grandes más puntuales del mundo, con 295 mil 737 vuelos y un índice de puntualidad en salidas de 86.55%, en un escenario especialmente complejo por su saturación histórica.

Leer más: AICM EN VIVO: Estatus de vuelos cancelados y demorados, hoy 10 de enero 2026

A nivel regional, el reporte de Cirium confirmó la diversidad de liderazgos operativos: Delta Air Lines encabezó Norteamérica, Iberia Express dominó Europa, Philippine Airlines lideró Asia-Pacífico y Copa Airlines sumó su undécima victoria en Latinoamérica, lo que contextualiza el logro de Aeroméxico dentro de un ecosistema altamente competitivo.

El estándar que define la puntualidad elimina la subjetividad. Un vuelo se considera puntual si llega a su puerta de embarque dentro de los 15 minutos posteriores al horario programado, mientras que en el caso de los aeropuertos se mide la salida en ese mismo margen. Bajo ese criterio técnico, el resultado de Aeroméxico no es percepción ni marketing, sino un indicador medible que refuerza su posición como una de las aerolíneas más confiables del mundo.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO