Boeing 737 MAX de Aeroméxico retorna a Los Ángeles tras desprendimiento parcial en cabina

Un avión Boeing 737 MAX 8 de Aeroméxico regresó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles poco después de despegar, luego de que la tripulación detectara el desprendimiento parcial de un panel del techo en la cabina durante la fase de ascenso. El incidente activó los protocolos de seguridad y derivó en una decisión preventiva de retorno al punto de origen.

El vuelo AM649, programado con destino a la Ciudad de México, notificó de inmediato la situación al control de tráfico aéreo tras confirmar que la aeronave se mantenía completamente controlable. La evaluación inicial descartó personas lesionadas y permitió a la tripulación priorizar un regreso seguro sin necesidad de declarar una emergencia mayor.

El procedimiento se desarrolló bajo coordinación estrecha con los controladores aéreos, quienes proporcionaron vectores y tiempo de espera mientras los pilotos completaban las listas de verificación correspondientes. Estas acciones forman parte de los manuales operativos para asegurar que cualquier anomalía en cabina sea atendida sin comprometer la seguridad del vuelo.

Dado que el avión había consumido una cantidad limitada de combustible tras el despegue, la tripulación informó que sería necesario realizar un aterrizaje con peso superior al habitual. Esta condición fue evaluada y autorizada por la torre, al considerar que se mantenían los márgenes operativos de seguridad establecidos por el fabricante y las autoridades aeronáuticas.

La aeronave efectuó una aproximación visual y aterrizó sin contratiempos en la pista 25R del aeropuerto angelino. Tras el toque, rodó por sus propios medios hasta la plataforma asignada, lo que confirmó la integridad general de los sistemas y la eficacia del procedimiento aplicado por la tripulación.

Una vez en tierra, el Boeing 737 MAX 8 fue retirado temporalmente de servicio para someterse a una inspección técnica detallada. Este tipo de revisiones busca identificar el origen del desprendimiento del panel y verificar que no existan daños estructurales o de sistemas asociados antes de autorizar su retorno a operación.

Tras completar las revisiones necesarias, la aeronave volvió a despegar aproximadamente dos horas y media después desde Los Ángeles con destino a la Ciudad de México. La reanudación del vuelo indicó que el evento fue contenido sin afectaciones mayores y que las condiciones de aeronavegabilidad quedaron restablecidas.

