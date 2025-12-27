Aeroméxico refuerza su apuesta transatlántica con nuevo Dreamliner para Barcelona y París

La llegada de un nuevo Boeing 787 Dreamliner marca un movimiento estratégico para Aeroméxico en el segmento de vuelos de largo alcance, al fortalecer su capacidad operativa en rutas intercontinentales clave y consolidar su presencia en mercados europeos de alta demanda como Barcelona y París.

La aeronave, con matrícula N815AM, fue recibida en las instalaciones de Boeing en Charleston, Estados Unidos, e incorpora una imagen corporativa actualizada que refuerza el posicionamiento de marca de la aerolínea mexicana en escenarios internacionales cada vez más competitivos.

Leer más: Sismo de magnitud 6.6 sacude Taiwán y activa protocolos de prevención sin reporte de daños

La integración de este avión responde a una estrategia centrada en conectividad directa, eficiencia operativa y expansión selectiva, en un contexto donde los vuelos sin escalas hacia Europa mantienen una recuperación sostenida y una demanda creciente desde distintos puntos del país.

El Boeing 787 Dreamliner, en su versión 787-9, está diseñado para trayectos extensos y permite transportar hasta 274 pasajeros, distribuidos entre Clase Premier y cabina principal, bajo un esquema que prioriza comodidad, autonomía de vuelo y reducción en el consumo de combustible.

Leer más: Diócesis de Tepic abre oportunidad de Indulgencia Plenaria en templos de Nayarit y Jalisco

Dentro de su red internacional, Aeroméxico ya utiliza esta familia de aeronaves para enlazar la Ciudad de México con destinos de ultra largo alcance como Buenos Aires y Shanghái, lo que ha permitido sostener operaciones continuas en mercados estratégicos fuera del continente americano.

Con la incorporación del nuevo Dreamliner, la aerolínea programó su despliegue en la ruta Ciudad de México–Barcelona y en el servicio Monterrey–París a partir de la primavera de 2026, una decisión que amplía el alcance regional de sus operaciones transatlánticas más allá de su principal hub capitalino.

Leer más: Zona hotelera de Cancún alista inversión millonaria en obra pública rumbo a 2026

Este movimiento refuerza la lectura de Aeroméxico sobre el potencial de ciudades secundarias para la conectividad internacional, al tiempo que diversifica sus puntos de salida hacia Europa y reduce la presión operativa sobre el aeropuerto capitalino.

De cara a 2026, la expansión de flota de largo alcance contrasta con el escenario del mercado doméstico, donde Aeroméxico enfrentará una menor participación tras la consolidación de Viva Aerobus y Volaris, que concentrarían cerca del 69% del tráfico nacional bajo el nuevo Grupo Mexicano de Aerolíneas.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO