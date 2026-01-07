Aeropuerto Internacional de Los Cabos cerró 2025 con 7.5 millones de pasajeros

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos concluyó el año 2025 con un comportamiento estable en el tráfico de pasajeros, informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) mediante un comunicado oficial.

Durante el periodo enero–diciembre de 2025, la terminal aérea contabilizó 7.5 millones de pasajeros, lo que representó un incremento del 0.6 por ciento en comparación con el mismo lapso de 2024. Este resultado confirma una tendencia positiva en la movilidad aérea de la región y fortalece la posición del aeropuerto como uno de los principales puntos de conectividad turística de México.

El desempeño anual estuvo acompañado por un importante incremento en la operación aérea durante la recta final del año. En particular, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos registró un aumento significativo en la llegada de vuelos durante la temporada navideña y de fin de año, especialmente los días 24, 25 y 31 de diciembre, cuando las operaciones aéreas superaron en más del 85 por ciento a las de un día regular.

Este repunte en el número de vuelos responde a la alta demanda de pasajeros nacionales e internacionales que eligen Los Cabos como destino durante las festividades, consolidando a la región como uno de los destinos turísticos más atractivos del país y un referente clave dentro del sector aeroportuario nacional.

