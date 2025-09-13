Aeropuerto Internacional de Los Cabos recibe acreditación internacional por excelencia en experiencia al pasajero

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos ha sido reconocido con la acreditación Nivel 2 del programa de Experiencia al Pasajero del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), una distinción que certifica su compromiso con ofrecer una experiencia de viaje excepcional, segura y alineada con los más altos estándares internacionales.

Este reconocimiento destaca los avances del aeropuerto en áreas estratégicas como:

Análisis y medición de la experiencia del usuario

Estrategias centradas en el pasajero

Mejora continua

Gobernanza y cultura organizacional

“Sabemos que la primera y última impresión de un destino comienza en su aeropuerto. Este logro confirma que brindamos a nuestros visitantes una experiencia a la altura de un destino turístico de clase mundial”, expresó Francisco Villaseñor, director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos.

Villaseñor también subrayó que este hito refleja el trabajo conjunto de los colaboradores y del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), quienes trabajan cada día para ofrecer procesos ágiles, infraestructura moderna y un servicio que coloca al pasajero en el centro de cada decisión.

¿Qué es la Acreditación de Experiencia al Pasajero?

El programa de acreditación del ACI World está diseñado para reconocer a los aeropuertos que logran mejoras tangibles en la experiencia de viaje, alineándose con las expectativas globales del transporte aéreo. Obtener el Nivel 2 representa una evolución significativa hacia un enfoque estructurado y medible en la mejora de la satisfacción del pasajero.

📊 Crecimiento, inversión y modernización

Durante 2024, el Aeropuerto Internacional de Los Cabos atendió a más de 7.4 millones de pasajeros, mientras que en el periodo de enero a agosto de 2025 ya ha superado los 5.2 millones. Este crecimiento constante impulsa una ambiciosa estrategia de inversión y expansión.

Se estima una inversión de cerca de 7 mil millones de pesos para el periodo 2025-2029, destinada a:

Modernizar la infraestructura aeroportuaria

Mejorar los servicios y procesos para los pasajeros

Elevar la eficiencia operativa y la sostenibilidad

Estas acciones posicionan al Aeropuerto Internacional de Los Cabos como uno de los principales aeropuertos turísticos de México, clave para la conectividad nacional e internacional del destino.

