Miércoles 3 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Aeropuerto Internacional de Los Cabos opera con normalidad pese a huracán Lorena

Aeropuerto de Los Cabos opera con normalidad pese al huracán Lorena; recomiendan salir con anticipación y consultar con aerolíneas.
Luis Castrejón
3 septiembre, 2025
Foto: Luis Castrejón

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos informó que mantiene operaciones normales pese a las lluvias intensas provocadas por el huracán Lorena, aunque hizo un llamado a los pasajeros a tomar precauciones al trasladarse hacia la terminal aérea.

Debido a los efectos del fenómeno meteorológico, varias vialidades presentan cortes o afectaciones parciales, lo que podría generar retrasos. Por ello, se recomienda salir con tiempo suficiente y manejar con precaución para garantizar una llegada segura y oportuna al aeropuerto.

Además, se exhorta a los usuarios a consultar directamente con sus aerolíneas para confirmar el estatus de salidas y llegadas de vuelos, ya que los itinerarios podrían verse modificados conforme evolucione el clima.

“Actualmente el aeropuerto se encuentra operando. Sugerimos que salgan con anticipación y precaución para su llegada a tiempo a la terminal. ¡Buen viaje!”, comunicó el aeropuerto a través de redes sociales.

Las autoridades aeroportuarias y de Protección Civil continúan el monitoreo constante de Lorena, por lo que se invita a la población a seguir las recomendaciones emitidas a través de canales oficiales.

