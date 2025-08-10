Aeropuerto Internacional de Los Cabos registra desaceleración en el arribo de pasajeros internacionales

El Aeropuerto Internacional de Los Cabos, uno de los principales puntos de entrada de turistas a Baja California Sur, reportó una desaceleración en la llegada de pasajeros internacionales durante el primer semestre de 2025.

Según datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), entre enero y junio arribaron 2,607,000 pasajeros internacionales, una cifra que se mantiene sin variación con respecto al mismo periodo de 2024. Esta estabilidad contrasta con los crecimientos sostenidos observados en años anteriores, reflejando una posible ralentización del turismo internacional en Los Cabos.

En contraste, el turismo nacional mostró un desempeño positivo. El aeropuerto registró la llegada de 1,408,000 pasajeros nacionales, lo que representa un aumento del 6 % frente al mismo periodo del año anterior.

El director del aeropuerto, Francisco Villaseñor, explicó que aunque el flujo total se mantiene estable, se ha identificado una desaceleración en el mercado estadounidense, el principal emisor de visitantes internacionales a este destino.

“Vamos tantito arribita de lo que manejamos el año pasado. Consideramos que así vamos a estar lo que resta del año. Hemos detectado que el mercado estadounidense tiene desaceleración. Recordemos que el flujo principal del aeropuerto es el internacional”.

Actualmente, la aerolínea Volaris lidera en número de pasajeros transportados hacia Los Cabos, superando incluso a American Airlines, que anteriormente era la principal operadora en este destino turístico.

De cara al segundo semestre de 2025, las proyecciones apuntan a una estabilidad en la llegada de turistas a Los Cabos, con un comportamiento similar al registrado en la primera mitad del año.

