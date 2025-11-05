AICM celebra 97 años: casi un siglo conectando a México con el mundo

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM), el más concurrido de América Latina, celebra hoy 97 años. Fue inaugurado el 5 de noviembre de 1928, cuando el Capitán Felipe H. García aterrizó en un biplano Hanriot en una franja de tierra improvisada en el antiguo Puerto Aéreo Central.

Lo que comenzó como un modesto aeródromo a lo largo del Boulevard Puebla de la Ciudad de México se ha convertido en un centro en expansión que atiende a millones de pasajeros anualmente, conectando la capital con 44 destinos nacionales y 50 internacionales a través de 27 aerolíneas.

Su historia

Desde sus orígenes rudimentarios, con un hangar temporal, dos pistas y una única carretera de acceso, el aeropuerto experimentó una rápida expansión. Un acuerdo de 1929 entre la Compañía Mexicana de Transporte y la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas estimuló la construcción, culminando en el icónico edificio de la terminal de 1939. Diseñada con una torre de control y adornada con el mural de Juan O’Gorman La conquista del aire por el hombre, la estructura sobrevivió al devastador terremoto de Colima de 1932 (magnitudes 8,2 y 6,9) y fue inaugurada formalmente en 1949, sentando las bases para la moderna instalación que se inauguró en 1952.

La resiliencia ha definido la trayectoria de AICM. Los terremotos en 1957, 1985 y 2017 provocaron una amplia modernización, mientras que las actualizaciones en curso han seguido el ritmo de la aumento de la demanda.

El aeropuerto ha dado la bienvenida a presidentes, papas, artistas e innumerables viajeros, su infraestructura ha sido remodelada repetidamente para acomodar el crecimiento. Hoy en día, se mantiene como la principal puerta de entrada de México, un testimonio de casi un siglo de triunfos de ingeniería y adaptabilidad operativa en medio de desafíos naturales y urbanos.

A medida que la AICM entra en su año 98, las autoridades prometen una modernización continua para mantener su condición de líder de la aviación de América Latina. El hito, detallado en el Boletín Informativo Número 33/2025, subraya no solo la importancia histórica del aeropuerto, sino también su papel crítico en la conectividad global de México.