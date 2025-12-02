Aeropuerto Internacional de Los Cabos resalta potencial de Sudamérica con nueva ruta a Panamá

A partir del 4 de diciembre, Copa Airlines inicia operaciones de su nueva ruta Panamá–San José del Cabo, con tres vuelos semanales diseñados para fortalecer la conexión entre Baja California Sur y mercados de Centro y Sudamérica.

El director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, Francisco Villaseñor, señaló que esta nueva ruta representa una oportunidad para evaluar el potencial del mercado sudamericano.

“El vuelo de Copa Airlines viene con expectativas de operar en el mercado de Sudamérica, pero muy independiente de ver lo que va a operar y el resultado. Lo que debemos evaluar son los resultados en otros mercados como el de Colombia, que es la punta de entrada a Sudamérica, y a partir de ese vuelo podremos tener expectativas con otros nuevos operadores”, indicó Villaseñor.

Por su parte, Mauro Arredondo, gerente general de Copa Airlines en México, explicó que los horarios fueron diseñados para optimizar la experiencia de los viajeros. El vuelo llegará a Los Cabos cerca del mediodía y regresará a Panamá a la 1:30 de la tarde, facilitando conexiones hacia ciudades clave de Sudamérica como Buenos Aires, São Paulo, Río de Janeiro, Santiago, Lima, Bogotá y Quito.

Se estima que la nueva conexión permitirá la llegada de más de 25 mil turistas latinoamericanos al año, generando una derrama económica superior a los 25 millones de dólares para la región. Con esta ruta, Los Cabos refuerza su posición como destino turístico internacional y amplía su conectividad con mercados estratégicos de Sudamérica.