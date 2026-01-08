Aeropuerto Internacional de Cancún acelera su transformación aérea rumbo al Mundial 2026

La modernización del Aeropuerto Internacional de Cancún avanza como una de las piezas clave de la preparación de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, con obras visibles desde la pista y una planeación que apunta a ampliar la capacidad operativa antes del verano del próximo año, cuando se espera un pico histórico de viajeros nacionales e internacionales.

El ritmo sostenido de los trabajos refleja la urgencia de adecuar la principal puerta de entrada turística del país a una demanda creciente, impulsada no solo por el evento deportivo, sino por el dinamismo permanente del Caribe mexicano, que mantiene a Cancún como uno de los aeropuertos con mayor tráfico en América Latina.

Uno de los frentes más relevantes es la ampliación y remodelación de la Terminal 1, un espacio que originalmente albergaba operaciones de aviación privada y que permaneció cerrado durante un largo periodo, pero que hoy se encuentra en la fase final de su ejecución para reincorporarse al esquema operativo del aeropuerto.

La reconfiguración de esta terminal permitirá redistribuir aerolíneas y mejorar el flujo de pasajeros, un ajuste necesario ante el crecimiento sostenido del número de usuarios y la presión que durante años han enfrentado las terminales más utilizadas del complejo aeroportuario.

En paralelo, la segunda etapa de ampliación de la Terminal 4 muestra avances significativos, con áreas prácticamente concluidas que ya comienzan a aliviar la saturación mientras continúan los trabajos mayores en la Terminal 1, lo que garantiza continuidad operativa sin afectar de forma crítica la experiencia del viajero.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ha subrayado que la urgencia de estas obras responde a un incremento de 16 por ciento en la demanda de usuarios registrado hasta septiembre de 2025, una cifra que confirma la necesidad de fortalecer la infraestructura aérea en uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Este esfuerzo se enmarca en la estrategia federal para atender la llegada estimada de alrededor de 5.5 millones de turistas durante el Mundial de 2026, un reto logístico que exige aeropuertos más eficientes, procesos ágiles y una mayor capacidad para absorber picos de operación en periodos cortos.

Dentro de los planes de inversión de Aeropuertos del Sureste, concesionario del aeropuerto, la consolidación de la Terminal 4 y la reapertura ampliada de la Terminal 1 figuran como proyectos prioritarios de mediano y largo plazo, con impacto directo en la competitividad de Cancún frente a otros hubs turísticos internacionales.

A nivel nacional, el proyecto de Cancún se inserta en una política más amplia del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, que contempla una inversión histórica en infraestructura aeroportuaria durante el sexenio, con recursos orientados a modernizar 62 aeropuertos y preparar al país para un escenario de mayor conectividad global.

Más allá del Mundial, las obras en Cancún buscan dejar capacidad instalada y mejoras estructurales que trasciendan el evento, en una región donde el turismo no es coyuntural, sino un motor permanente que exige infraestructura acorde a su peso económico y estratégico.

