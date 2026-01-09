Aeropuerto de Cancún pierde más de un millón de pasajeros en 2025, pero conserva su liderazgo turístico

El Aeropuerto Internacional de Cancún cerró 2025 con una disminución significativa en su tráfico de pasajeros, al movilizar 29.3 millones de viajeros, cifra que representa una caída anual de 3.5 por ciento. El retroceso equivale a un millón 65 mil 982 pasajeros menos respecto al año previo, de acuerdo con los registros consolidados del sistema aeroportuario del sureste.

La contracción no fue suficiente para arrebatarle a Cancún su posición como el principal punto de entrada aérea para el turismo nacional e internacional en México. Aun con menor movilidad, el destino mantuvo su liderazgo frente a otros aeropuertos del país, respaldado por su conectividad, oferta hotelera y peso estratégico dentro del Caribe mexicano.

Leer más: Garitas en Sacramento reportan poca saturación en el regreso de paisanos a Estados Unidos

El descenso estuvo marcado por un contexto global adverso para la aviación comercial. Durante gran parte de 2025, aerolíneas de todo el mundo enfrentaron restricciones operativas derivadas de reparaciones técnicas que obligaron a retirar miles de aeronaves de circulación, lo que redujo de manera directa la disponibilidad de asientos hacia destinos turísticos clave como Cancún.

Desde la perspectiva estatal, las autoridades turísticas subrayaron que el volumen alcanzado sigue siendo sólido en términos históricos. Antes de la pandemia, el máximo anual del aeropuerto rondaba los 27 millones de pasajeros, por lo que los 29.3 millones registrados en 2025 confirman que Cancún opera todavía por encima de su antiguo techo de crecimiento.

Leer más: Estados Unidos intercepta otro petrolero sancionado en el Caribe y refuerza su ofensiva naval

El comportamiento del tráfico aéreo reflejó una tendencia similar a nivel nacional. En México, el flujo total de pasajeros cayó 2.0 por ciento durante el año, con 40 millones 545 mil 729 viajeros movilizados, lo que implicó 824 mil 601 pasajeros menos en comparación con 2024. La reducción fue más evidente durante la temporada de verano, cuando la demanda aérea se debilitó con mayor fuerza.

El cierre del año, sin embargo, mostró señales de recuperación. En diciembre, el tráfico aéreo nacional descendió apenas 0.4 por ciento, al registrar 3 millones 786 mil 341 pasajeros, lo que evidenció una estabilización gradual tras los meses más complicados del calendario turístico.

Leer más: Recalan 25 toneladas de sargazo en Playa del Carmen fuera de temporada para el Caribe mexicano

En el caso específico de Cancún, el aeropuerto acumuló 29 millones 345 mil 538 pasajeros entre vuelos nacionales e internacionales. Aunque la caída anual fue clara, diciembre ofreció un desempeño más favorable frente al verano, periodo en el que se concentró la mayor contracción del año.

La fortaleza operativa del destino quedó reflejada en el dinamismo de fin de año. En diciembre, los cuatro aeropuertos de Quintana Roo alcanzaron un récord histórico de 766 operaciones aéreas en un solo día, lo que confirmó la capacidad de respuesta del sistema aeroportuario ante la recuperación de la demanda.

Pese al ajuste anual, las perspectivas a corto plazo apuntan a una mejora en el flujo de pasajeros. La reincorporación gradual de aeronaves a nivel internacional permitirá aumentar la oferta de asientos durante el primer trimestre, lo que podría impulsar nuevamente la llegada de turistas y consolidar a Cancún como el principal hub aéreo del turismo de playa en México.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO