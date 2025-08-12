Aeropuerto de La Paz recibe acreditación internacional de Accesibilidad

El Aeropuerto de La Paz obtuvo la Acreditación para el Fortalecimiento de la Accesibilidad (AEA) en su Acreditación Nivel 1, otorgada por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI World), al cumplir con los estándares internacionales que garantizan una experiencia de viaje segura, positiva e inclusiva para personas con discapacidad.

Este reconocimiento posiciona a la terminal aérea como referente regional en materia de accesibilidad, integrando estas acciones como parte de una estrategia institucional permanente y no como iniciativas aisladas, con el objetivo de mejorar políticas, procedimientos y servicios para personas con discapacidad.

La distinción se basa en los principios de Diseño Universal y en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, además de cumplir con las regulaciones nacionales. El programa busca promover entornos aeroportuarios accesibles, inclusivos y sostenibles.

La Acreditación Nivel 1 certifica que la terminal implementa políticas y acciones concretas para personas con discapacidad física, movilidad reducida, discapacidad visual y auditiva, así como discapacidad del desarrollo intelectual. Entre las mejoras implementadas se incluyen rampas en puntos estratégicos, señalización en braille, sanitarios adaptados, cajones de estacionamiento especiales y atención preferencial en puntos de inspección.

Además, el Aeropuerto de La Paz cuenta con personal especializado en asistencia a pasajeros, programas de sensibilización, encuestas de satisfacción y alianzas estratégicas para impulsar la mejora continua. La política de diversidad, equidad e inclusión forma parte de su eje rector.

La administradora de la terminal, Sarahí Castro, afirmó que este reconocimiento representa un paso decisivo para consolidar un espacio verdaderamente inclusivo y que el compromiso es avanzar hacia los niveles 2 y 3 del programa AEA, que contemplan innovaciones tecnológicas, accesibilidad digital y fortalecimiento de la cultura institucional inclusiva.

El programa AEA es el único sistema internacional diseñado para evaluar y fomentar mejoras continuas en accesibilidad en aeropuertos, abarcando infraestructura, servicios, tecnología de apoyo y experiencia del pasajero. Actualmente, más de 50 aeropuertos en el mundo forman parte de esta iniciativa de ACI World.

La acreditación tiene vigencia de tres años y es renovable mediante evaluación y seguimiento continuo, lo que obliga a la terminal a mantener y elevar sus estándares de accesibilidad para conservar el reconocimiento.