Aeropuerto de Tijuana suma 400 vuelos cancelados y las afectaciones siguen HOY: Viva y Volaris

Más de 400 vuelos han sido retrasados y cancelados debido al mal clima que durante los últimos 10 días se ha registrado en el Aeropuerto de Tijuana.

Hasta el pasado viernes, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) notificó que ya sumaba “393 operaciones con impacto, entre cancelaciones y demoras”, sin embargo, durante este sábado y domingo han continuado las cancelaciones de vuelos debido a la densa presencia de neblina.

Aunque desde el pasado mes de noviembre el Aeropuerto de Tijuana ya había presentado afectaciones en el tráfico aéreo, fue a partir del pasado 12 de diciembre cuando la situación se agravó y aunque eventualmente el clima ha permitido la salida y llegada de aviones, se siguen registrando cancelaciones de vuelos.

MÁS VUELOS CANCELADOS HOY 21 DE DICIEMBRE EN EL AEROPUERTO DE TIJUANA

Este domingo 21 de diciembre, a escasos días de Nochebuena y Navidad, tanto el Aeropuerto de Tijuana como las aerolíneas Volaris y Viva Aerobús han anunciado en sus redes sociales que la neblina de nueva cuenta provocó que más vuelos se sumaran a la larga lista de cancelaciones que ha habido este mes de diciembre.

Viva Aerobus anunció a las 9:49 y a las 13:15 horas de este domingo que “derivado de condiciones climáticas adversas” cancelaron un total de ocho vuelos:

Vuelo VB5008 con ruta Tijuana – Culiacán

Vuelo VB5042 con ruta Tijuana – Mazatlán

Vuelo VB1250 con ruta Ciudad de México (AICM) – Tijuana

Vuelo VB5009 con ruta Culiacán – Tijuana

Vuelo VB5043 con ruta Mazatlán – Tijuana

Vuelo VB1251 con ruta Tijuana – Ciudad de México (AICM)

⁠Vuelo VB7027 con ruta Guadalajara – Tijuana

Vuelo ⁠VB3105 con ruta Tijuana – Guadalajara

Aunque Volaris no emite una lista detallada con las cantidades ni código de vuelos afectados, sí realizó un posteo este domingo en el que pide a los viajeros consultar el estatus de su vuelo.

“Debido a una banco de niebla en el Aeropuerto de Tijuana, tenemos afectación en algunos vuelos de nuestra red. Mantente al pendiente de tu correo electrónico o del estatus de tu vuelo en http://volaris.com/flightstatus”, señaló Volaris en un post emitido en Twitter a las 07:39 horas de este domingo 21 de diciembre del 2025.

