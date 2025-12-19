Al menos nueve aeropuertos se vieron afectados por niebla este jueves

La presencia de bancos de niebla ha venido afectando las operaciones en varios aeropuertos del país durante el jueves 18 de diciembre, lo que ha provocado demoras y suspensiones de vuelos por reducción de visibilidad en pistas, de acuerdo con información difundida por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La autoridad meteorológica detalló que las condiciones de niebla han impactado de manera directa los procesos de aterrizajes y despegues, generando interrupciones intermitentes en la operación aérea, principalmente durante las primeras horas del día.

Entre los aeropuertos que reportaron afectaciones se encontraron Tijuana, Nuevo Laredo, Matamoros, Monterrey, Ciudad Victoria, Morelia, Oaxaca y Mérida, CDMX, donde la visibilidad reducida obligó a aplicar protocolos de seguridad.

La Conagua informó que los bancos de niebla persistieron durante la mañana, ocasionando reducciones significativas de visibilidad en pistas y zonas de aproximación, lo que derivó en ajustes a itinerarios y reprogramaciones.

En varios casos, las autoridades aeroportuarias reportaron despejes parciales conforme avanzó el día, lo que ha permitido reanudar operaciones de manera gradual y bajo supervisión, priorizando la seguridad de pasajeros y tripulaciones.

Finalmente, se indicó que las condiciones meteorológicas son monitoreadas de forma constante para evitar riesgos durante aterrizajes, mientras se recomendó a los usuarios verificar el estatus de sus vuelos ante las demoras registradas en distintos aeropuertos del país.