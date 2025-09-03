Aeropuerto de La Paz mantiene operaciones pese a lluvias intensas por huracán Lorena

El Aeropuerto Internacional de La Paz mantiene sus operaciones con normalidad durante la jornada de lluvias provocadas por el huracán Lorena, que afecta al sur de Baja California Sur. Así lo informó el Grupo Aeroportuario del Pacífico.

Las autoridades solicitan a los pasajeros mantener contacto constante con su aerolínea para cualquier detalle sobre sus vuelos y planificar su traslado con anticipación, tomando en cuenta el crecimiento de arroyos y encharcamientos en diversas zonas de la ciudad.

Precauciones para los viajeros

Además, se pide a quienes circulan hacia el aeropuerto seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades viales, para garantizar un traslado seguro y prevenir incidentes.

El aeropuerto continuará operando, aunque se recomienda a la población y viajeros mantenerse atentos a cualquier actualización oficial conforme avance el fenómeno meteorológico en la región.

Continuarán las lluvias durante el día

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las lluvias asociadas al huracán Lorena continuarán durante todo el día, con acumulados significativos en La Paz y otras zonas del sur de Baja California Sur. Se esperan chubascos intensos, rachas de viento y oleaje elevado en las costas, por lo que se recomienda extremar precauciones al transitar por la ciudad.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento