AfD lanza nueva organización juvenil en Alemania mientras protestas tensan su avance político

El ascenso del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) volvió a quedar en evidencia este fin de semana, cuando la fuerza política inauguró su nueva organización juvenil en medio de una jornada marcada por protestas masivas y choques con la policía. El episodio revela no solo la consolidación del partido como principal fuerza opositora en Alemania, sino también la creciente polarización social que rodea cada uno de sus movimientos.

La convención del partido, celebrada en la ciudad de Giessen, inició con retraso tras la irrupción de miles de manifestantes que bloquearon carreteras y accesos al recinto. El bloqueo, que buscaba impedir el arribo de delegados, subrayó la tensión que genera la AfD en un país donde la memoria histórica sobre los extremismos políticos mantiene viva una sensibilidad social permanente. La policía reportó el uso de gas pimienta, cañones de agua y la movilización de 5.000 agentes, en una jornada que dejó al menos una decena de oficiales heridos.

La dirigencia del partido, sin embargo, respondió con un discurso desafiante. Desde el estrado, la copresidenta Alice Weidel acusó a los manifestantes de actuar de forma “profundamente antidemocrática” y denunció la agresión a un legislador, hecho que la policía reconoció sin dar mayores detalles. Su postura buscó reforzar la narrativa del partido: presentarse como víctima de un cerco político y social impuesto por fuerzas que consideran hostiles a su avance.

El lanzamiento de la nueva filial juvenil, denominada Generación Alemania, marca un giro estratégico para la AfD, que busca un control más rígido de su cantera política luego de la disolución, en marzo, de la Joven Alternativa. Aquel grupo fue desmantelado tras ser clasificado como organización de extrema derecha por la agencia de inteligencia interna, un golpe reputacional que el partido intenta dejar atrás. Con la nueva estructura, la dirigencia pretende evitar autonomía excesiva y mantener alineados a los militantes menores de 36 años.

Detrás de esta reorganización juvenil se encuentra la sombra de la radicalización. Tribunales alemanes documentaron que la antigua Joven Alternativa promovía ideas de exclusión étnica y mantenía vínculos con grupos extremistas como el Movimiento Identitario. Aunque la nueva organización nace con la promesa de corregir errores, líderes regionales como Kevin Dorow reconocen que su función principal seguirá siendo captar jóvenes y formar cuadros que, eventualmente, escalen a posiciones de poder dentro del partido.

El contexto político favorece el empuje de AfD. Tras sus resultados en las elecciones nacionales de febrero —donde obtuvo más del 20% de los votos— el partido se consolidó como la mayor fuerza opositora y continúa avanzando en las encuestas, impulsado por el descontento ciudadano con el gobierno del canciller Friedrich Merz. Su narrativa antisistema, basada en la crítica a la migración, la inflación y la crisis de confianza en la clase política, mantiene atractiva su oferta, especialmente en los estados del este, donde su presencia es dominante.

De cara a las elecciones regionales del próximo año, la AfD apuesta abiertamente por conquistar sus primeros gobiernos estatales. El tono triunfalista de sus líderes refleja esa ambición: Weidel afirmó que están en posición de obtener mayorías y colocar a su primer gobernador, una proyección que inquieta a los partidos tradicionales, que mantienen un cordón sanitario para evitar coaliciones con la ultraderecha.

