¿Afectará la homologación del saneamiento ambiental al turismo en BCS?

La Secretaria de Turismo y Economía, Maribel Collins Sánchez, abordó el tema de la homologación del saneamiento ambiental recientemente aprobada en el Congreso del Estado. La funcionaria fue cuestionada sobre cómo esta medida podría afectar a los empresarios hoteleros y al flujo de turistas en la entidad.

Collins Sánchez destacó que Baja California Sur cuenta con una oferta turística diversa, que permite a los visitantes elegir entre hospedajes económicos y de lujo, así como distintas opciones en actividades, alimentación y servicios. Por esta razón, aseguró que la homologación no debería representar un obstáculo para el turismo ni para la actividad hotelera del estado.

“Baja California Sur ofrece turismo para todos los bolsillos, desde hoteles sencillos hasta los más caros; la homologación del saneamiento ambiental no debería afectar la llegada de turistas”, afirmó Maribel Collins Sánchez.

Con estas declaraciones, la funcionaria busca tranquilizar tanto a empresarios como a turistas sobre la estabilidad y competitividad del destino, reafirmando el compromiso del gobierno estatal con la promoción de un turismo accesible y sostenible.

