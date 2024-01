Afición paceña decepcionada ante rendimiento del Club Atlético La Paz

Los aficionados del Atlético La Paz se mostraron molestos por la derrota del equipo cuatro goles a dos ante Celaya, en el partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2024 de la Liga Expansión MX.

El encuentro, disputado en el Estadio Miguel Alemán Valdez, le costó al cuadro paceño la derrota y seguir en la parte baja de la clasificación general, hecho que causó descontento a la afición en redes sociales y de inmediato manifestaron su sentir

Emmanuel, quien sigue al equipo desde su creación en 2022, dijo que no ha mejorado el club, que no hay idea de juego y no se ve claridad, ni siquiera con la llegada del nuevo estratega al cuadro paceño.

“Es un resultado decepcionante porque a fin de cuentas la afición esperaba más, esperaba más del nuevo técnico, de los nuevos jugadores y de los que ya llevan tiempo en el equipo, pero lo que se ve en el campo es lo mismo que se ha visto en las temporadas anteriores es un equipo con dudas un equipo al que le sigue pesando la visita”.

José, dijo que el equipo necesita mejorar su definición, ya que no tiene llegada el cuadro paceño y no puede hacer nada estando cerca del arco, no tiene creatividad y carece de creatividad.

“Tenemos buenos jugadores, pero no estamos convirtiendo los goles que necesitamos para ganar, el equipo jugó bien en la primera parte, pero en la segunda parte se vino abajo y así no se puede ganar […] es un equipo con dudas, un equipo al que le sigue pesando la visita un equipo que si bien por momentos llega a tener chispazos esos chispazos no les alcanzan para sacar el resultado”.

Así mismo, dijo que hay jugadores que hacen falta y no se han visto en el campo, aparte de que espera que en el transcurso del campeonato mejores las condiciones, trabajo y funcionamiento que tiene el equipo.

“Es otra vez lo mismo de las temporadas pasadas, vamos a ver cómo se desarrolla esta temporada, es cierto que faltaron jugadores, faltó Villalba que con su sola presencia ya te da por cierta autoridad en el campo, presiona más al rival”.

El Club Atlético La Paz se ubica en la décima primera posición de la tabla general, con un punto en tres partidos disputados. El próximo partido del equipo será el martes 23 de enero en el estadio Guaycura recibiendo a Tepatitlán.

LLG