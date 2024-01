Afición desconfía de Atlético La Paz tras su debut en el Clausura 2024

Luego del empate a un gol del Atlético La Paz ante Club Morelia en el arranque del Clausura 2024, parte de la afición paceña desconfía de los resultados que pueda tener el equipo durante la temporada. Los seguidores del futbol se manifestaron sobre lo sucedido y hablaron sobre lo que esperan y cómo vieron el rendimiento del club.

Un sector sigue escéptico por lo que pueda pasar en el presente torneo, ya que desde el inicio del proyecto ha habido dudas, malos números y no se ha concretado algo sólido, aunado a que en dos años no han llegado a fases finales.

“Va lento y casi no ha avanzado, los números con el otro técnico (Jaime Durán) no fueron buenos y con este señor, pues el martes no se vio algo tan sólido, muchas deficiencias, no te pueden expulsar a un jugador, eso quiere decir que hay problemas en el vestidor y se refleja en la cancha, veremos qué pasa falta torneo, pero por lo que veo va igual”.