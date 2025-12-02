Afición llena el Auditorio de Cabo San Lucas en la función de box “Fatal Fury”

Una velada de boxeo con gran respuesta

Cabo San Lucas, BCS.– La noche de este viernes, el Auditorio Municipal de Cabo San Lucas se convirtió en el punto de reunión para decenas de amantes del boxeo que acudieron a la función “Fatal Fury”.

El evento reunió a peleadores locales y nacionales en una cartelera que mantuvo a la afición en constante entusiasmo.

Presencia de autoridades y reconocimiento a los atletas

Entre los asistentes destacó la presencia del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, acompañado del oficial mayor Carlos Alberto Beltrán Olmeda y la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe.

Durante el evento, el presidente municipal reconoció el desempeño de los pugilistas de la región y la disciplina que han mostrado dentro y fuera del ring.

Cartelera estelar y combates destacados

La velada tuvo encuentros de alto nivel, encabezados por la pelea estelar Jiga vs. Zurdo.

También se presentaron duelos como:

Golden Boy vs. Diamante

Muñeka vs. Nájera (combate femenil)

Además, subieron al cuadrilátero boxeadores como Jesús Angulo, “Filoso” Salazar, Moisés Martínez, César Surtillón, Nahomi Tilapa y Jennifer Núñez, quienes aportaron intensidad y técnica a la noche.

Boxeo como plataforma de desarrollo

El ambiente fue de entusiasmo constante, con el público respondiendo a cada intercambio de golpes.

Por otra parte, autoridades señalaron que este tipo de funciones no solo acercan el deporte a la comunidad, sino que también sirven como plataforma para que nuevos talentos locales continúen desarrollándose en el ámbito profesional.

Compromiso con el deporte en Los Cabos

Agúndez Gómez destacó que la promoción del deporte de contacto y la creación de espacios para la actividad física son fundamentales para fortalecer el tejido social del municipio.

Finalmente, aseguró que seguirán apoyando iniciativas que impulsen a los atletas de Los Cabos.