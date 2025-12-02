Afición llena el Auditorio de Cabo San Lucas en la función de box “Fatal Fury”
Una velada de boxeo con gran respuesta
Cabo San Lucas, BCS.– La noche de este viernes, el Auditorio Municipal de Cabo San Lucas se convirtió en el punto de reunión para decenas de amantes del boxeo que acudieron a la función “Fatal Fury”.
El evento reunió a peleadores locales y nacionales en una cartelera que mantuvo a la afición en constante entusiasmo.
- Lee más: Capacitan a personal municipal en el taller “Diseño de Programas Presupuestarios del PbR-SED”
Presencia de autoridades y reconocimiento a los atletas
Entre los asistentes destacó la presencia del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, acompañado del oficial mayor Carlos Alberto Beltrán Olmeda y la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe.
Durante el evento, el presidente municipal reconoció el desempeño de los pugilistas de la región y la disciplina que han mostrado dentro y fuera del ring.
Cartelera estelar y combates destacados
La velada tuvo encuentros de alto nivel, encabezados por la pelea estelar Jiga vs. Zurdo.
También se presentaron duelos como:
- Golden Boy vs. Diamante
- Muñeka vs. Nájera (combate femenil)
Además, subieron al cuadrilátero boxeadores como Jesús Angulo, “Filoso” Salazar, Moisés Martínez, César Surtillón, Nahomi Tilapa y Jennifer Núñez, quienes aportaron intensidad y técnica a la noche.
Boxeo como plataforma de desarrollo
El ambiente fue de entusiasmo constante, con el público respondiendo a cada intercambio de golpes.
Por otra parte, autoridades señalaron que este tipo de funciones no solo acercan el deporte a la comunidad, sino que también sirven como plataforma para que nuevos talentos locales continúen desarrollándose en el ámbito profesional.
- Lee más: Crecimiento poblacional dispara demanda de servicios del Cuerpo de Bomberos de Cabo San Lucas
Compromiso con el deporte en Los Cabos
Agúndez Gómez destacó que la promoción del deporte de contacto y la creación de espacios para la actividad física son fundamentales para fortalecer el tejido social del municipio.
Finalmente, aseguró que seguirán apoyando iniciativas que impulsen a los atletas de Los Cabos.
- Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO