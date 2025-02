Aficionado interrumpe conferencia y exige la renuncia de Óscar García, técnico de Las Chivas

El descontento en la afición de Chivas alcanzó su punto máximo tras el empate 1-1 ante el modesto Cibao de República Dominicana en la Copa de Campeones de la Concacaf. Durante la conferencia de prensa posterior al partido, un seguidor del Rebaño irrumpió para exigir la renuncia del técnico Óscar García y su cuerpo técnico.

“De parte de la afición de Chivas, si tienen dignidad, me harían el favor de retirarse y renunciar. Hay más de cien millones de personas que no se merecen este equipo”, expresó con enojo.

El Guadalajara acumula cinco partidos sin ganar y el empate ante un equipo en pretemporada ha desatado aún más críticas hacia el proyecto del estratega español.

Y hablando del propio partido, el español señaló que “Sí esperábamos un partido de este tipo porque son un buen equipo (Cibao), tiene buenos jugadores. Hoy en día el fútbol no es fácil para nadie. Podemos ver todos con los equipos de nuestra liga, que no hay ninguno que ha ganado fácil o que ha ganado con mucha superioridad. No hemos encontrado la portería, aunque tiramos dos o tres veces”.