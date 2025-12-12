FIFA bajo presión: aficionados reclaman precios de boletos para el Mundial 2026

Organizaciones de seguidores del fútbol en Europa han intensificado sus reclamos hacia la FIFA por los altos precios establecidos para los boletos del Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México el próximo año.

El grupo Football Supporters Europe (FSE) solicitó a la FIFA la suspensión inmediata de la venta de entradas asignadas a las asociaciones nacionales, argumentando que los costos “exorbitantes” podrían excluir a seguidores con recursos limitados.

Según datos compartidos con federaciones nacionales, los aficionados que deseen seguir a su selección desde la fase de grupos hasta una posible final enfrentan gastos de hasta 6 900 dólares o más, cifra que prácticamente quintuplica el costo observado en el Mundial de Qatar 2022. La FIFA ha implementado por primera vez un modelo de precios dinámicos que ajusta las tarifas según la demanda, lo que ha generado inquietud entre los seguidores tradicionales del torneo.

La crítica hacia la FIFA no se limita al monto total que puede representar asistir a múltiples partidos. Organizaciones como la Football Supporters Association, que representa a seguidores de Inglaterra y Gales, han expresado que los boletos de menor categoría de las asociaciones miembro no estarán disponibles para los aficionados fieles, sino que se reservarán para la venta general con precios que fluctúan en función de algoritmos de mercado. Esta medida ha sido calificada como una “traición monumental” a la tradición del Mundial.

Representantes de grupos de hinchas han instado a la FIFA a entablar un diálogo con todas las partes interesadas para revisar la estructura de precios y distribución de entradas, con el fin de garantizar que el evento siga siendo accesible para la afición común del fútbol. Asimismo, diversas voces han señalado que la falta de transparencia en cómo se determinan los precios y la ausencia de un sistema uniforme para todos los partidos agravan la percepción de injusticia.

La FIFA aún no ha emitido una respuesta oficial que detenga o modifique las ventas de boletos, aunque el debate sobre los precios continúa escalando en medios y redes sociales, con aficionados describiendo los costos como una barrera que podría cambiar radicalmente la experiencia de seguir a su selección en la máxima cita del fútbol internacional.