En plena disputa con el SAT, Afore Azteca de Salinas Pliego duplica ganancias

Al cierre del ejercicio fiscal 2025, Afore Azteca registró un incremento del 104% en sus utilidades netas, alcanzando los 2 mil 344 millones de pesos. Este crecimiento financiero ocurre en un contexto de intensa disputa legal entre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las empresas de Ricardo Salinas Pliego, lo que ha puesto bajo la lupa el desempeño de sus unidades de negocio financieras ante los reguladores federales.

La cifra reportada por la administradora no solo representa un hito para el grupo, sino que le permitió superar en términos de crecimiento y rentabilidad a Afore XXI Banorte, propiedad de Carlos Hank González, la cual tradicionalmente lideraba el sector. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Afore Azteca ha logrado capitalizar una estructura de costos eficiente frente a la captación de nuevos cuentahabientes.

El éxito financiero de Afore Azteca se da mientras el gobierno federal mantiene abiertos varios frentes jurídicos por adeudos fiscales que superan los 60 mil millones de pesos vinculados a Grupo Salinas. A pesar de las presiones administrativas, la captación de recursos y la gestión de activos de la administradora han mantenido una tendencia ascendente, consolidándose como una de las piezas más rentables del consorcio.

Contexto financiero y competencia en el sector de las Afores

El sector de las Administradoras de Fondos para el Retiro en México ha enfrentado cambios regulatorios significativos, incluyendo el tope a las comisiones. No obstante, Afore Azteca ha logrado duplicar sus ganancias gracias a una estrategia agresiva de mercado. Los estados financieros indican que, mientras otros competidores mantuvieron crecimientos moderados, la empresa de Salinas Pliego optimizó sus ingresos por comisiones y resultados por inversiones.

Es importante destacar que el desempeño de Afore Azteca impacta directamente en los ahorros de millones de trabajadores mexicanos afiliados principalmente a través de las sucursales de Banco Azteca. La solidez financiera reportada es un indicador clave para los usuarios, aunque el entorno de litigios con el SAT sigue siendo un factor de riesgo reputacional que el mercado observa de cerca.

