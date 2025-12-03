Afores bajarán sus comisiones en 2026, ¿cómo impacta en tu ahorro pensionario?

Para 2026, nueve de las 10 Administradoras de Fondos para el Retiro (afores) que operan en México reducirán la comisión que cobran a los usuarios del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) por el manejo de sus recursos.

El SAR disminuirá su tarifa promedio de 0.547% a 0.538% para el próximo año. Es decir, por cada 1,000 pesos que tienes en tu cuenta individual, el costo de administración será de 5.38 pesos.

La decisión fue tomada durante la tercera sesión extraordinaria de 2025 de la Consar, con representación de los sectores obrero, patronal y gubernamental.

Para quienes mantienen sus cuentas en las Afores que aplican la reducción, esto significa que por cada 1,000 pesos administrados, la comisión anual bajará a 5.38 pesos. Cabe destacar que la excepción es PensiónISSSTE, que mantendrá su comisión en 0.52 %.

¿Cómo impacta en tu ahorro pensionario?

Esta baja, aunque parece modesta en términos porcentuales, tiene efectos relevantes al mediano y largo plazo para el ahorro pensionario. Según estimaciones, la reducción de comisiones en 2026 podría traducirse en un ahorro adicional colectivo de 6,900 millones de pesos solo en ese año. Si la tendencia se mantiene, el beneficio acumulado para los trabajadores podría ascender a 214 mil millones de pesos hacia 2031.

En la última década, las comisiones cobradas por las Afores han caído de niveles significativamente más altos, en 2016 el promedio rondaba 1.06 %, a los actuales niveles por debajo de 0.55 %.

Esto no solo reduce el costo de administración, sino que incrementa la porción del ahorro que realmente se invierte para el retiro.

Las afores al bajar comisiones, para quienes planean su retiro, este ajuste es una buena noticia: menos comisión significa que más recursos quedan disponibles para crecer con rendimientos reales, y ese impacto se siente con mayor fuerza cuanto más tiempo permanezca el ahorro invertido.