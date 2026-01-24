Grupos afrodescendientes se sienten reivindicados por fallo de la SCJN

Los Grupos afrodescendientes de La Paz celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara el Decreto 2620, asegurando que esta determinación reivindica su historia y existencia frente a la omisión legislativa en Baja California Sur. El fallo de la SCJN se dio tras analizar que la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur fue expedida sin realizar una consulta previa, libre e informada, afectando directamente los intereses de las comunidades.

La organización Raíz Morena, voz de los Grupos afrodescendientes, señaló que en este día no solo celebran, sino que reivindican su memoria ante siglos de negación. El colectivo alzó la voz para exigir visibilidad, reconocimiento y justicia, subrayando que su cultura no es folclor, sino una resistencia e identidad viva. Los representantes afirmaron que honran a sus ancestros defendiendo su raíz con dignidad y organización frente a los vacíos legales del Decreto 2620.

Por su parte, la SCJN estableció que la declaratoria de invalidez de la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur surtirá efectos en un plazo de 12 meses. Durante este tiempo, el Congreso local está obligado a llevar a cabo la consulta respectiva conforme a los parámetros del Convenio 169 de la OIT. La SCJN determinó que el legislativo sudcaliforniano no puede ignorar la participación de los pueblos originarios.

El fallo derivó de la acción de inconstitucionalidad 132/2022 promovida por la CNDH contra el Decreto 2620. Bajo la ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la SCJN concluyó que existía una obligación ineludible de consultar a los Grupos afrodescendientes antes de publicar la Ley de Derechos de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur.

