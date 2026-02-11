Agencias de EU probaban un “rayo láser antidrones” en El Paso, desataron caos en el espacio aéreo

Una serie de pruebas secretas con un “rayo láser antidrones” realizadas por agencias militares de Estados Unidos provocó el cierre repentino y caótico del espacio aéreo en El Paso, Texas, este miércoles 11 de febrero de 2026.

Aunque inicialmente el Secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que la medida respondió a una “amenaza neutralizada” de drones pertenecientes al narcotráfico mexicano.

Investigaciones de The New York Times (NYT) y CBS revelaron que el incidente derivó de una falta de coordinación entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación (FAA).

El cierre, que originalmente se anunció con una duración de 10 días, dejó a cientos de pasajeros varados y obligó a suspender vuelos de emergencia médica.

Según fuentes federales consultadas por medios estadounidenses, el conflicto escaló cuando el Ejército de Estados Unidos decidió proceder con las pruebas de un sistema de energía dirigida (láser) ubicado en Fort Bliss, sin contar con el visto bueno final de la FAA, que temía por la seguridad de la aviación comercial en la región fronteriza.

La confusión aumentó cuando la Casa Blanca se dijo sorprendida por la restricción aérea masiva, lo que desató una disputa interna en la administración de Donald Trump.

Mientras el Departamento de Transporte insistía en la versión de una incursión de drones del crimen organizado, funcionarios familiarizados con el caso confirmaron que la verdadera razón fue la interferencia de los potentes rayos láser experimentales con los sistemas de navegación civil, lo que obligó a una intervención directa de la Jefa de Gabinete, Susie Wiles.

Antecedentes de tecnología láser y tensiones fronterizas

Para dar mayor contexto, el uso de armamento de energía dirigida ha sido una prioridad reciente para el Departamento de Defensa, buscando combatir el flujo de drones en la frontera sur.

No es la primera vez que se reportan avistamientos de este tipo; sin embargo, la magnitud del cierre en una ciudad de casi 700,000 habitantes no tiene precedentes.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, declaró que el espacio aéreo mexicano no fue cerrado y que no se recibió información oficial sobre la supuesta amenaza de drones de carteles, calificando la situación como una decisión interna de Estados Unidos.

Este incidente subraya la creciente tensión entre las agencias de seguridad nacional y las autoridades de aviación civil.

Las pruebas en Fort Bliss, adyacente al aeropuerto, son parte de un programa para neutralizar las más de 1,000 incursiones mensuales de drones que el Pentágono registra en la frontera.

La falta de un protocolo de comunicación entre el Ejército y la FAA ha puesto en evidencia las fallas logísticas de la nueva administración, generando críticas de líderes comunitarios en Texas por la falta de aviso previo.

