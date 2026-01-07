Agente de la Guardia Nacional es hallada muerta en cuartel de Acapulco

Una agente de la Guardia Nacional fue localizada sin vida durante la madrugada dentro de una Estación de la corporación en Acapulco, Guerrero, hecho que es investigado por la Fiscalía General del Estado como homicidio doloso, luego de descartar la hipótesis de suicidio.

El hallazgo ocurrió alrededor de la 01:00 horas en el estacionamiento de la Estación Acapulco de la GN, situada en el libramiento poniente, donde personal de seguridad reportó la presencia de una mujer muerta con una lesión visible.

La víctima fue identificada como Dalila “N”, elemento activo de la Guardia Nacional, adscrita al área de Caminos, quien presentaba una herida producida por disparo en el rostro, de acuerdo con los primeros peritajes ministeriales.

En el lugar de los hechos fueron asegurados un arma corta, un casquillo percutido y un teléfono celular, indicios que quedaron bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado para su análisis dentro de la carpeta de investigación correspondiente.

Durante las primeras diligencias, versiones iniciales apuntaron a un posible suicidio; sin embargo, tras la revisión de indicios y registros audiovisuales, esa línea fue descartada y el caso se reclasificó como homicidio doloso.

De acuerdo con información oficial, existen grabaciones de videovigilancia que muestran a una persona alejándose del sitio tras el ataque, por lo que las autoridades intensificaron las labores de rastreo para identificar al presunto responsable.

Autoridades estatales señalaron que se mantendrá coordinación con mandos de la Guardia Nacional para esclarecer la mecánica de los hechos ocurridos en Acapulco y determinar responsabilidades penales.

La investigación continuará abierta hasta agotar todas las líneas posibles, mientras el cuerpo de Dalila “N” fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, procedimiento clave para robustecer el expediente ministerial.

