De manera agónica, Atlas vence a Necaxa en Liga MX

Después de nueve encuentros sin conocer la victoria, el Atlas logró imponerse 3-2 al Necaxa en el Estadio Jalisco. El triunfo marca la segunda victoria del torneo para los rojinegros, quienes dependieron de su portero Camilo Vargas y de la fortuna de un travesaño que evitó el empate en los últimos minutos.

Por la mañana, la alineación del Atlas presentó ajustes tácticos que le permitieron superar las dificultades ofensivas que arrastraba desde hace varias jornadas en la Liga MX. Mateo García abrió el marcador al minuto 9, rompiendo la sequía de los rojinegros, mientras que Uros Durdevic amplió la ventaja al 29’.

El Atlas sufrió en el segundo tiempo cuando Tomás Jacob y Diber Cambindo anotaron para Necaxa, complicando el panorama para los rojinegros. Sin embargo, la defensa y la actuación de Vargas mantuvieron al equipo en la contienda, evitando una derrota que parecía inminente.

En el minuto 94, Diego González convirtió un penal que selló la victoria para el Atlas, generando alivio y celebraciones en el banquillo rojinegro. El triunfo se consideró “A lo Atlas”, un término que refleja los altibajos que ha vivido el equipo en el torneo.

El desempeño defensivo del Atlas sigue siendo un tema preocupante, ya que sumó dos goles en contra y totaliza 26 en el campeonato, empatando con Puebla como la peor defensa de la Liga MX. La zaga rojinegra continúa mostrando errores y desconcentraciones en cada encuentro.

A pesar de los problemas defensivos, los rojinegros aprovecharon las oportunidades de gol y lograron mantener la ventaja hasta el final. La actuación de Vargas fue clave, con varias atajadas que impidieron el empate de Necaxa en los instantes finales del partido.

El triunfo del Atlas también representa un respiro para Diego Cocca, quien celebró su primer triunfo desde su regreso al banquillo, aunque con una dosis de sufrimiento y dramatismo habitual en los partidos del equipo.

Con esta victoria, el Atlas suma puntos valiosos que podrían ayudar a mejorar su posición en la Liga MX, pero los problemas defensivos continúan siendo un desafío para las siguientes jornadas del torneo.