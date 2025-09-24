Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 23 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Agradecen apoyo humanitario enviado por Los Cabos a Mulegé

El Ayuntamiento de Los Cabos envió brigadas de Protección Civil y bomberos a Mulegé con ayuda humanitaria. Autoridades estatales y municipales agradecieron el respaldo del alcalde Christian Agúndez.
Daniela Lara
23 septiembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos envía ayuda humanitaria a Mulegé

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

El Ayuntamiento de Los Cabos, encabezado por el alcalde Christian Agúndez Gómez, envió un contingente de ayuda humanitaria al municipio de Mulegé, en apoyo a las familias afectadas por las recientes lluvias.

El gobernador Víctor Castro Cosío reconoció este respaldo:

“En nombre del Gobierno de Baja California Sur agradecemos la solidaridad del presidente de Los Cabos, Christian Agúndez. Esto nos ayuda a que seamos fraternos con nuestros semejantes. Comparto esta idea de solidaridad. Gracias a las y los elementos de bomberos y Protección Civil que vinieron a dar su apoyo”.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, también expresó su gratitud:

“Muchas gracias presidente Christian Agúndez por la ayuda brindada a la comunidad de San Ignacio enviando a tu equipo de trabajo. Ha sido un gran respaldo para los habitantes; ha sido de gran utilidad esa mano que tanto se requiere hoy en las colonias y domicilios afectados, al igual que el material proporcionado a las familias que más lo necesitan”.

El pasado 19 de septiembre, el presidente municipal abanderó a las brigadas que partieron hacia Mulegé para realizar labores de desazolve, limpieza, atención prehospitalaria y entrega de láminas y colchonetas.

El contingente estuvo integrado por 35 elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil, encabezados por su director Francisco Cota Márquez, además de bomberos de San José del Cabo y Cabo San Lucas, con el apoyo de nueve unidades entre ambulancias y vehículos todoterreno.

