Agresión de Alito Moreno a Noroña muestra lo que es el PRIAN: Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó al enfrentamiento ocurrido en el Senado entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña, asegurando que el episodio dejó en evidencia el “autoritarismo” de la oposición.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum recordó un episodio de su juventud como activista en la UNAM, cuando grupos porriles de la Facultad de Derecho golpearon a su hermano sin motivo. Relató que esa imagen regresó a su memoria al ver las agresiones en la Cámara alta.

“Cuando vi ayer al presidente del PRI en esta actitud y a otro diputado golpeando en el piso a un trabajador de la Cámara de Senadores, me vino la memoria aquella escena muy autoritaria”.

La presidenta aseguró que el comportamiento de los legisladores opositores refleja una contradicción con su discurso:

“Ellos hablan de que nosotros somos un gobierno autoritario, cuando lo que promovemos son las libertades en nuestro país, la democracia, la participación de la gente libre. ¿No les parece muy autoritaria la actitud de ayer del presidente del PRI y de sus diputados?”.

El verdadero rostro de la oposición

Sheinbaum concluyó que lo ocurrido en el Senado refleja el verdadero rostro de la oposición, al señalar que quedó claro de dónde vino la agresión y que los partidos del PRIAN actúan con odio y violencia. Subrayó que este comportamiento exhibe “mucha hipocresía” entre lo que dicen en su discurso y lo que muestran con sus hechos.

El conflicto inició cuando Alito Moreno exigió a Noroña, presidente del Senado, que le concediera la palabra en la última sesión de la Comisión Permanente. Al no obtenerla, se desató la confrontación a empujones y golpes.

Fernández Noroña declaró después: “Me dio golpes y me dijo: ‘te voy a partir la madre, te voy a matar’”. Por su parte, Moreno lo acusó de “cobarde”.

