Agentes repelen agresión armada en Ciudad Constitución; un hombre murió

Un enfrentamiento derivado de una agresión armada en Ciudad Constitución dejó sin vida a un hombre la mañana de este lunes 10 de noviembre, luego de que agentes de investigación fueran atacados mientras realizaban labores de campo en la colonia Los Pinos.

De acuerdo con información confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando los agentes adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto circulaban en una patrulla y fueron agredidos a balazos desde el interior de un domicilio, lo que generó una segunda agresión armada en Ciudad Constitución en el mismo punto.

Los elementos descendieron del vehículo y respondieron al ataque “conforme a los protocolos de actuación”, señalaron autoridades ministeriales. En el intercambio de disparos, el presunto agresor quedó sin vida dentro de la vivienda ubicada en la calle 16 de Septiembre, entre José María Morelos y Pavón y Venustiano Carranza.

Lee más: PGJE identifica al presunto responsable del accidente en el malecón de La Paz

La PGJE informó que el hombre contaba con antecedentes por posesión de narcóticos, robo de vehículo y robo, según los primeros datos recabados. La zona fue asegurada para las diligencias periciales y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el desarrollo completo de esta agresión armada en Ciudad Constitución.