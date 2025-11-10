Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 10 de Noviembre, 2025
Agentes repelen agresión armada en Ciudad Constitución; un hombre murió

La mañana del 10 de noviembre, agentes de investigación de la PGJE fueron atacados desde un domicilio en la colonia Los Pinos, en Ciudad Constitución. Los elementos repelieron la agresión y el presunto agresor murió en el lugar. La autoridad abrió una carpeta para esclarecer los hechos.
Daniela Lara
10 noviembre, 2025
Agresión armada en Ciudad Constitución deja un hombre muerto

Un enfrentamiento derivado de una agresión armada en Ciudad Constitución dejó sin vida a un hombre la mañana de este lunes 10 de noviembre, luego de que agentes de investigación fueran atacados mientras realizaban labores de campo en la colonia Los Pinos.

De acuerdo con información confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado, el incidente ocurrió alrededor de las 11:00 horas, cuando los agentes adscritos a la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto circulaban en una patrulla y fueron agredidos a balazos desde el interior de un domicilio, lo que generó una segunda agresión armada en Ciudad Constitución en el mismo punto.

Los elementos descendieron del vehículo y respondieron al ataque “conforme a los protocolos de actuación”, señalaron autoridades ministeriales. En el intercambio de disparos, el presunto agresor quedó sin vida dentro de la vivienda ubicada en la calle 16 de Septiembre, entre José María Morelos y Pavón y Venustiano Carranza.

La PGJE informó que el hombre contaba con antecedentes por posesión de narcóticos, robo de vehículo y robo, según los primeros datos recabados. La zona fue asegurada para las diligencias periciales y se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el desarrollo completo de esta agresión armada en Ciudad Constitución.

