Investigan agresión con arma de fuego contra mujer y niña en Comondú

La agresión con arma de fuego que dejó lesionadas a una mujer y a una niña en Comondú está siendo investigada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur (PGJE).

El ataque armado contra la menor, de 6 años, y su madre, de 32 años, ocurrió la noche del martes en la colonia Olímpica de Ciudad Constitución, cuando se reportaron detonaciones de arma de fuego en un domicilio ubicado sobre las calles Adolfo López Mateos, entre Esgrima y Guadalupe Victoria.

Al llegar, agentes de la Policía Estatal encontraron a la mujer con la menor en brazos pidiendo auxilio, por lo que ambas fueron trasladadas de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

Procesan la escena del ataque

Peritos de la Dirección de Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento de la escena y recolectar indicios que serán analizados en los laboratorios de la institución. La PGJE informó que continúa con diligencias de campo y gabinete para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.