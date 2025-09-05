Una Agresión registrada en el Centro Histórico de Guadalajara provocará indignación social. El hecho ocurrió cuando una mujer presuntamente Extranjera arremetió contra la cantante urbana Mohny Kallhas, quien ofrecía una presentación en la explanada del Mercado Corona.

El incidente quedó captado en un Video que rápidamente se viralizó. En las imágenes podrá observarse cómo la mujer se acerca con una actitud hostil, le arrebata el micrófono y posteriormente la golpea, interrumpiendo por completo la interpretación musical.

De acuerdo con la propia cantante, el altercado iniciará cuando la mujer Extranjera muestre molestia por la interpretación de música tradicional mexicana. Según relató, ella intentará mediar de forma pacífica, sin embargo, la agresora reaccionará arrebatándole el micrófono y golpeándola frente a los asistentes.

El hecho se convertirá en un tema de conversación digital, ya que decenas de usuarios compartirán el Video y mostrarán su apoyo a la joven artista. Las publicaciones exigirán respeto hacia los artistas urbanos y a las expresiones culturales en espacios públicos.

La Agresión también pondrá de relieve la vulnerabilidad de los músicos que trabajan en las calles, quienes con frecuencia enfrentan situaciones de discriminación o violencia sin contar con protección institucional.

Mohny Kallhas será identificada como una figura reconocida en Guadalajara, por fusionar el arte urbano con la música regional mexicana en plazas, calles y mercados populares, donde goza del respaldo de la comunidad local.

Hasta el momento, no se informará si la mujer responsable de la Agresión fue identificada o detenida por las autoridades, lo que generará preocupación entre los seguidores de la artista.