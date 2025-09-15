Maduro advierte sobre posible agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela

El presidente Nicolás Maduro advirtió que Estados Unidos prepara una “agresión de carácter militar” contra Venezuela, tras el despliegue de ocho buques de guerra en el Caribe sur como parte de un operativo antinarcóticos. Washington acusa al mandatario de vínculos con el narcotráfico y mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por su captura.

Según Maduro, la presencia naval constituye una amenaza directa contra su país. “Venezuela está facultada por las leyes internacionales para hacerle frente”, declaró en una rueda de prensa con medios internacionales.

Estados Unidos sostiene que su acción busca frenar el tráfico de drogas. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Maduro “plantea una amenaza a la seguridad nacional” y lo señaló como líder del llamado Cartel de los Soles, acusaciones que el gobernante niega.

Ruptura de comunicación con Washington

El mandatario aseguró que las comunicaciones con el gobierno estadounidense están “deshechas” tras el despliegue militar. No obstante, admitió que existe un “hilo básico” de contacto con el embajador John T. McNamara, basado en Bogotá.

Desde 2019 ambos países carecen de relaciones diplomáticas formales, aunque habían retomado contactos limitados para tratar temas como el canje de prisioneros y la migración venezolana.

Respuesta militar de Venezuela

La semana pasada, Maduro ordenó el despliegue de 25.000 efectivos en estados fronterizos con Colombia y zonas costeras del Caribe. También llamó a la incorporación de civiles a la Milicia Bolivariana, en preparación para una eventual invasión.

El gobierno venezolano denunció además que el destructor estadounidense USS Jason Dunham retuvo durante ocho horas a un buque atunero en aguas caribeñas, incidente que incrementó la tensión.

Escalada de vigilancia aérea

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que Estados Unidos triplicó en agosto los vuelos de aviones espía en la región. Para el oficial, estas maniobras confirman la presión militar contra Venezuela.

Maduro responsabilizó directamente a Rubio, a quien calificó como “señor de la muerte y la guerra”, y aseguró que su gobierno se prepara para responder con base en el derecho internacional.

Con información de la Agence France-Presse.

