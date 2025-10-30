Video: Pasajero denuncia agresión física de chofer de la Ruta del Desierto en Los Cabos

Una denuncia ciudadana difundida en redes sociales ha generado gran indignación entre usuarios del transporte público en Los Cabos, luego de que un chofer de la Ruta del Desierto fuera señalado por agredir físicamente a un pasajero tras una discusión por el cobro indebido del pasaje.

De acuerdo con el testimonio compartido, el conductor no respetó la tarifa establecida a un pasajero local y, al ser cuestionado, lo golpeó en la cabeza, lo que provocó la intervención de otros usuarios que presenciaron el incidente.

“Este conductor no respetó el precio establecido y, además, lo agredió físicamente. Es lamentable que un servicio tan importante se haya vuelto tan inseguro y mal gestionado”, señala la publicación.

La persona denunciante afirmó contar con evidencia del hecho, la cual fue difundida con el objetivo de exigir a las autoridades municipales y estatales una investigación y sanciones ejemplares contra el responsable.

Usuarios del transporte público en Los Cabos manifestaron su preocupación y coincidieron en que este tipo de agresiones reflejan la falta de supervisión en el servicio de la Ruta del Desierto, una de las principales líneas de traslado urbano entre San José del Cabo y Cabo San Lucas.

“Los usuarios merecemos respeto, seguridad y un trato digno. No puede seguir ocurriendo esto en un transporte que usamos todos los días”, se lee en la denuncia.

Hasta el momento, ni la empresa concesionaria ni la Dirección Municipal de Transporte han emitido una postura oficial sobre el caso. No obstante, ciudadanos exigen que se refuercen los protocolos de atención al usuario y capacitación del personal, a fin de garantizar un servicio seguro y justo para todos.