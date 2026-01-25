Difunden agresión entre alumnas de secundaria en Puerto Vallarta

Un video que comenzó a circular intensamente en redes sociales ha provocado una profunda indignación y preocupación en Puerto Vallarta, luego de que se difundieran imágenes explícitas donde se observa una violenta agresión de una alumna contra su compañera en la Secundaria Técnica 15. El hecho, ocurrido en este municipio de Puerto Vallarta, muestra la vulnerabilidad de los estudiantes ante situaciones de acoso escolar que escalan a la violencia física sin control inmediato.

En el material audiovisual, que tiene una duración de apenas unos segundos, se aprecia a dos jóvenes golpeándose de manera brutal ante la mirada de otros alumnos. Según las imágenes, una de las estudiantes ataca de forma reiterada y violenta a otra de las adolescentes, quien termina derribada en el suelo mientras continúa recibiendo impactos sin posibilidad de ponerse a salvo o recibir ayuda.

Durante la grabación se observa uno de los momentos más críticos, cuando la agresora lanza al aire a su compañera para después propinarle un golpe directo en el rostro. En ese instante, la joven lanza una amenaza verbal advirtiendo que no se vuelva a meter con ella, mientras la víctima apenas alcanza a cuestionar qué sucede antes de quedar completamente indefensa ante el ataque.

La falta de intervención de terceros ha sido uno de los puntos más señalados por los padres de familia, quienes lamentan que las personas presentes no hicieran nada por detener la agresión. En el video se escuchan risas y comentarios de burla por parte de otros estudiantes que presenciaron el altercado, lo que refleja una preocupante normalización de la violencia entre los adolescentes de la Secundaria Técnica 15.

Hasta el momento, ni la directiva de la Secundaria Técnica 15 ni las autoridades educativas competentes en la región han emitido un posicionamiento oficial o comunicado para aclarar cuándo ocurrió el incidente o qué medidas se tomarán al respecto. El silencio institucional ha incrementado la molestia ciudadana, ya que se exige una respuesta clara para garantizar la integridad de los menores dentro y fuera de los planteles.

Finalmente, diversos grupos de ciudadanos han solicitado a través de plataformas digitales que se apliquen las sanciones correspondientes a quienes resulten responsables. Asimismo, instan a que se brinde orientación psicológica a los jóvenes involucrados para prevenir futuras tragedias y fomentar una cultura de paz en todas las escuelas de la ciudad.

