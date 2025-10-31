Agresivo sujeto lanza piedras a mujer en semáforo; ciudadano interviene para defenderla

Un hombre en presunto estado de ebriedad generó momentos de tensión la tarde de este jueves en el cruce vial ubicado frente a Home Depot, al sur de la ciudad, luego de agredir a una mujer que se negó a darle dinero mientras pedía limosna entre los vehículos detenidos por el semáforo.

De acuerdo con testigos, el sujeto comenzó a lanzar piedras y objetos contra la mujer después de que ésta le negara apoyo económico. Un ciudadano que presenció el ataque descendió de su automóvil para intervenir y evitar que la situación escalara, logrando controlar momentáneamente al agresor mientras otros automovilistas pedían ayuda.

Elementos de seguridad municipal acudieron al lugar tras el reporte, pero el individuo habría abandonado la zona antes de su llegada. No se reportaron personas lesionadas, aunque la víctima presentó una crisis nerviosa.

Vecinos y comerciantes del área señalaron que el mismo individuo ha sido visto anteriormente pidiendo dinero en la zona, por lo que solicitaron mayor vigilancia en ese cruce para prevenir futuros incidentes.

