Presunto agresor de la presidenta Claudia Sheinbaum es vinculado a proceso por otro abuso sexual

El hombre identificado como Uriel N, quien recientemente agredió a la presidenta Sheinbaum, fue procesado penalmente este viernes por el delito de abuso sexual cometido contra otra mujer en la Ciudad de México (CDMX). La decisión judicial se dio tras una audiencia en la que un juez determinó iniciar un juicio formal en su contra.

De acuerdo con la información oficial, Uriel N, de 33 años, realizó tocamientos indebidos a una joven de 25 años en calles del centro histórico de la CDMX, apenas unas horas después del ataque a Sheinbaum. La víctima denunció los hechos ante elementos de seguridad que ya vigilaban al agresor tras la agresión a la mandataria federal.

La audiencia se llevó a cabo en los tribunales de la capital, donde el juez determinó que existían pruebas suficientes para vincularlo a proceso por abuso sexual. El sujeto permanecerá recluido en el Reclusorio Norte mientras enfrenta el proceso penal correspondiente tanto por la agresión a la joven como por el ataque a la presidenta mexicana.

Según las autoridades, el incidente contra Sheinbaum ocurrió el martes, cuando la mandataria caminaba por el centro de la capital saludando a ciudadanos. En ese momento, el agresor se le acercó en aparente estado de ebriedad, intentó besarla en el cuello y la abrazó por la espalda.

El hecho fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación entre los usuarios y llamados a reforzar la seguridad de la mandataria. Testigos indicaron que los elementos de seguridad reaccionaron de inmediato y detuvieron al individuo.

Más tarde, las autoridades confirmaron que el responsable fue remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, instancia que inició las investigaciones tanto por el ataque a la joven como por el ocurrido en contra de Sheinbaum.