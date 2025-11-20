Cae grupo de presuntos agresores en CDMX; señalan vínculo con un diputado de Morena

Agentes de inteligencia de la SSC-CDMX realizaron la detención de tres personas en la alcaldía Coyocán, en un operativo que se volvió viral tras la difusión de un reporte en redes sociales.

De acuerdo con la publicación del periodista Carlos Jiménez, los detenidos —identificados como Freddy Espinoza, Gpe. Vilchis y José Salas— serían presuntos implicados en actividades delictivas y aseguraron ante las autoridades que contaban con la supuesta protección de un diputado local.

El mensaje, compartido inicialmente en X, señalaba que los sospechosos afirmaban ser cercanos al legislador de Morena Paulo García, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte de la SSC, la Fiscalía capitalina ni del propio diputado.

Las imágenes difundidas muestran a los tres detenidos tras su aseguramiento, así como una fotografía del legislador en actividades públicas, lo que generó una fuerte discusión entre usuarios sobre el alcance del supuesto vínculo.

Las autoridades capitalinas informaron únicamente sobre la detención y traslado de los individuos, sin detallar los delitos por los que fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

El caso ha escalado rápidamente en redes, donde la difusión del reporte ha desatado debates sobre la presencia de grupos delictivos en distintas zonas de la ciudad y la necesidad de que las instituciones confirmen o desmientan las versiones que circulan en línea.

Mientras se espera información oficial, el operativo mantiene la atención pública en la alcaldía Coyoacán, donde vecinos han pedido mayor presencia policial tras recientes hechos de violencia. Se prevé que en las próximas horas las autoridades aclaren la situación jurídica de los detenidos y respondan a las especulaciones generadas en redes sociales.